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Пользователи раскритиковали платье Барановской с большими дырками


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На днях состоялась премьера новой киноленты «Пилигрим». Главную мужскую роль в ней сыграл Алексей Серебряков, женскую – Елена Север. Событие, проходившее в кинотеатре «Октябрь», вызвало немалый ажиотаж среди звезд шоу-бизнеса. Посмотреть на ленту, а заодно и напомнить о себе, пришли многие медийные личности: Алла Пугачева, ее бывший и нынешний мужья, Анна Седокова, Котова Татьяна и т.д. В списке приглашенных также оказалась Юлия Барановская.

Женщина всегда одевается достаточно скромно, но в этот раз она выделилась. Для светского мероприятия телеведущая подобрала платье-свитер крупной вязки с большими дырами и стрелками от них. Под него женщина надела удлиненную белую рубаху.

Дополняли нестандартный образ плотные колготки черного цвета с рисунком и лаковые ботинки на толстом каблуке.

Пользователи образ Юлии явно не оценили. Многие недоумевали, почему бывшая ведущая передачи о моде и стиле выбрала одежду, которая уже не актуальна. Более того, платье совершенно не идет самой Барановской. Вкупе с рубашкой оно значительно увеличило ее в объеме. Силуэт получился несуразным и напоминал яркое размытое пятно.

Юлия на резкую критику никак не отреагировала. Напомним, что известность к телеведущей пришла после того, как ее одну с тремя детьми оставил футболист Андрей Аршавин. Долгие годы он не общался с детьми и даже ни разу не видел младшего сына. Все изменилось после его расставания с Алисой Казьминой.

Спустя всего месяц он встретился с сыновьями и, по словам Юлии, начал активно с ними общаться. Правда, речи о том, что они будут вместе, нет. Барановская подчеркнула, что эта история для нее уже закрыта.

Краткая информация о Юлии Барановской

Имя: Юлия Барановская

Отчество: Геннадьевна

День рождения: 03.06.1985

Возраст: 33 года

Место рождения: Ленинград

Рост: 168 см

Вес: 58 кг

Знак Зодиака: Близнецы

Восточный гороскоп: Бык

Деятельность: телеведущая

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2 Не нравится 1 Нравится 07.02.2019 Теги: Юлия Барановская

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