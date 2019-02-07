Пользователи раскритиковали платье Барановской с большими дырками
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На днях состоялась премьера новой киноленты «Пилигрим». Главную мужскую роль в ней сыграл Алексей Серебряков, женскую – Елена Север. Событие, проходившее в кинотеатре «Октябрь», вызвало немалый ажиотаж среди звезд шоу-бизнеса. Посмотреть на ленту, а заодно и напомнить о себе, пришли многие медийные личности: Алла Пугачева, ее бывший и нынешний мужья, Анна Седокова, Котова Татьяна и т.д. В списке приглашенных также оказалась Юлия Барановская.
Женщина всегда одевается достаточно скромно, но в этот раз она выделилась. Для светского мероприятия телеведущая подобрала платье-свитер крупной вязки с большими дырами и стрелками от них. Под него женщина надела удлиненную белую рубаху.
Дополняли нестандартный образ плотные колготки черного цвета с рисунком и лаковые ботинки на толстом каблуке.
Пользователи образ Юлии явно не оценили. Многие недоумевали, почему бывшая ведущая передачи о моде и стиле выбрала одежду, которая уже не актуальна. Более того, платье совершенно не идет самой Барановской. Вкупе с рубашкой оно значительно увеличило ее в объеме. Силуэт получился несуразным и напоминал яркое размытое пятно.
Юлия на резкую критику никак не отреагировала. Напомним, что известность к телеведущей пришла после того, как ее одну с тремя детьми оставил футболист Андрей Аршавин. Долгие годы он не общался с детьми и даже ни разу не видел младшего сына. Все изменилось после его расставания с Алисой Казьминой.
Спустя всего месяц он встретился с сыновьями и, по словам Юлии, начал активно с ними общаться. Правда, речи о том, что они будут вместе, нет. Барановская подчеркнула, что эта история для нее уже закрыта.
Краткая информация о Юлии Барановской
Имя: Юлия Барановская
Отчество: Геннадьевна
День рождения: 03.06.1985
Возраст: 33 года
Место рождения: Ленинград
Рост: 168 см
Вес: 58 кг
Знак Зодиака: Близнецы
Восточный гороскоп: Бык
Деятельность: телеведущая
Фотографии
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А вам нравится образ Юлии? 5
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Рука / 07.02.19 18:00Детки замечательные. Глаза у них горят. Мама сделала всё, чтобы папины предательства не оставили грусть в их глазах. И почему он решил только с сыновьями возобновить общение, к..л
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[email protected] / 07.02.19 16:16Дети у нее - чудо, младший сын как ангелочек красивый
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Нина_81 / 07.02.19 15:14Она все время такая серая и печальная, что ее саму на подобную передачу хочется отправить. Конечно же, не телеведущей.
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User / 07.02.19 14:34Рукалицо…..
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Рамаяна / 07.02.19 13:46Именно поэтому она БЫВШАЯ ведущая «Перезагрузки».