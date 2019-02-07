Пользователи раскритиковали платье Барановской с большими дырками

На днях состоялась премьера новой киноленты «Пилигрим». Главную мужскую роль в ней сыграл Алексей Серебряков, женскую – Елена Север. Событие, проходившее в кинотеатре «Октябрь», вызвало немалый ажиотаж среди звезд шоу-бизнеса. Посмотреть на ленту, а заодно и напомнить о себе, пришли многие медийные личности: Алла Пугачева, ее бывший и нынешний мужья, Анна Седокова, Котова Татьяна и т.д. В списке приглашенных также оказалась Юлия Барановская.

Женщина всегда одевается достаточно скромно, но в этот раз она выделилась. Для светского мероприятия телеведущая подобрала платье-свитер крупной вязки с большими дырами и стрелками от них. Под него женщина надела удлиненную белую рубаху.

Дополняли нестандартный образ плотные колготки черного цвета с рисунком и лаковые ботинки на толстом каблуке.

Пользователи образ Юлии явно не оценили. Многие недоумевали, почему бывшая ведущая передачи о моде и стиле выбрала одежду, которая уже не актуальна. Более того, платье совершенно не идет самой Барановской. Вкупе с рубашкой оно значительно увеличило ее в объеме. Силуэт получился несуразным и напоминал яркое размытое пятно.

Юлия на резкую критику никак не отреагировала. Напомним, что известность к телеведущей пришла после того, как ее одну с тремя детьми оставил футболист Андрей Аршавин. Долгие годы он не общался с детьми и даже ни разу не видел младшего сына. Все изменилось после его расставания с Алисой Казьминой.

Спустя всего месяц он встретился с сыновьями и, по словам Юлии, начал активно с ними общаться. Правда, речи о том, что они будут вместе, нет. Барановская подчеркнула, что эта история для нее уже закрыта.