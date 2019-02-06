Насте Ивлеевой отказали во въезде в Украину

Первыми о том, что Насте Ивлеевой отказано во въезде в страну, сообщили украинские пограничные службы. По словам уполномоченных представителей ведомства, основанием стало нарушение действующего законодательства. Как выяснили журналисты, в 2017 году девушка непродолжительное время находилась на территории Крыма. Прибыла она на полуостров авиа сообщением.

Именно этот факт явился основанием для отказа во въезде. Теперь Анастасия не сможет посетить Украину в ближайшие три года. С какой целью она прилетела в Киев, не сообщается. Известно лишь, что прибыла она стандартным с недавних пор воздушным сообщением: Россия – Белоруссия – Украина. Сама Настя инцидент никак не комментировала.

Напомним, что широкую популярность она обрела благодаря собственному аккаунту инстаграм. Кроме этого несколько лет назад девушка стала телеведущей популярного трэвел-шоу «Орел и Решка».

Телепередача транслируется сразу на две страны. В Украине шоу выходит на национальном канале «Интер», а потому в соседнем государстве Ивлеева не менее известная личность, чем в России.

Телеведущая и блогер – не единственная персона нон-грата. Ранее в этот список попала Лолита, которая из-за запрета не смогла прилететь на выпускной вечер к дочери. Также в перечне значатся: Юлия Самойлова, Елена Яковлева, Елена Воробей, Стивен Сигал, Кирилл Сафонов и т.д.