Насте Ивлеевой отказали во въезде в Украину
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Первыми о том, что Насте Ивлеевой отказано во въезде в страну, сообщили украинские пограничные службы. По словам уполномоченных представителей ведомства, основанием стало нарушение действующего законодательства. Как выяснили журналисты, в 2017 году девушка непродолжительное время находилась на территории Крыма. Прибыла она на полуостров авиа сообщением.
Именно этот факт явился основанием для отказа во въезде. Теперь Анастасия не сможет посетить Украину в ближайшие три года. С какой целью она прилетела в Киев, не сообщается. Известно лишь, что прибыла она стандартным с недавних пор воздушным сообщением: Россия – Белоруссия – Украина. Сама Настя инцидент никак не комментировала.
Напомним, что широкую популярность она обрела благодаря собственному аккаунту инстаграм. Кроме этого несколько лет назад девушка стала телеведущей популярного трэвел-шоу «Орел и Решка».
Телепередача транслируется сразу на две страны. В Украине шоу выходит на национальном канале «Интер», а потому в соседнем государстве Ивлеева не менее известная личность, чем в России.
Я ржу😂😂😂😂 Что хочется сказать...Когда я пришла на Решку , мне было стремно и боязно от того, что я не знаю Инглиш! Ну не отказываться же из-за этого от работы мечты! Я решила-выучу! И знаете что, я его так и не выучила😂 Но смелость, уверенность в себе и дурачества спасали меня в любой разговорной ситуации! Но, учить язык надо! Обязательно! Я с 28 пойду, представляете?! Буду три раза в неделю наяривать гранит науки! Язык я выучу, уверена, а вот шарм потеряю😭 Потому что уровень Английского «Настя Ивлеева» работает только при незнании этого самого английского!😂🤦🏼♀️🔥 Чёт подери, прекрасное было время! Спасибо за такие видео шедевры❤️ Я кстати, очень счастлива тому факту , что людей, которые смеялись, влюблялись и обождали этот мой «недостаток», гораздо больше, чем тех , кто писал «стыдоба, без английского как не стыдно... и бла бла»! 😘 Умейте превращать недостатки в достоинства! И умейте смеяться над собой! ❤️ Эх, вот будет другая девчонка с акцентом наяривать языки и вся такая правильная и песни не любит , и как заскучаете ведь 😂❤️ Короче, люблю вас ! Ваша Настюшка-Опасность и ещё сотня друхих личностей, живущих в ней❤️
Телеведущая и блогер – не единственная персона нон-грата. Ранее в этот список попала Лолита, которая из-за запрета не смогла прилететь на выпускной вечер к дочери. Также в перечне значатся: Юлия Самойлова, Елена Яковлева, Елена Воробей, Стивен Сигал, Кирилл Сафонов и т.д.
Краткая информация о Насте Ивлеевой
Имя: Настя Ивлеева
День рождения: 08.03.1991
Возраст: 27 лет
Место рождения: Ленинград
Рост: 174 см
Вес: 65 кг
Знак Зодиака: Рыбы
Восточный гороскоп: Коза
Деятельность: блогер, телеведущая