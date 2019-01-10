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Гоген Солнцев простил Екатерину Терешкович


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Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович воссоединились после скандального расставания, которое случилось почти два месяца назад. В настоящее время пора посещает психолога, пытается восстановить утерянное доверие друг к другу и вновь стать настоящей семьей.

После того, как Екатерина Терешкович на глазах всей страны избила собственную дочь Полину в эфире ток-шоу, Гоген всерьез подумывал о том, чтобы навсегда уйти от неё. Однако, человечность и былые чувства не позволили ему отвернуться от ужасного психического состояния супруги и молодой человек решил протянуть ей руку помощи. Вместе пара записалась к семейному психологу и по его рекомендации начала вести так называемые дневники гнева. Туда они записывают всё, что их раздражает друг в друге, порой не гнушаясь даже оскорблений. Поначалу совместное заполнение дневников побуждало Катю и Гогена ссориться ещё больше. Но, со временем супруги сумели оценить ту пользу, которую приносит эта рекомендация психолога.

Помимо управления гневом, необычная пара вновь учится проводить время вместе, а также борется с внезапно возникшим пристрастием Екатерины к алкоголю. О том, что проблема имеет место быть, Солнцев узнал совершенно случайно, когда пришёл к супруге в гости на квартиру, которую та снимает. Именно там он и обнаружил скопление пивных бутылок, которые явно принадлежат пожилой женщине. Это открытие очень сильно разозлило молодого человека и он в очередной раз накинулся на Катю с критикой. Впрочем, и из этой непростой ситуации супруги надеются найти выход с помощью психолога.

Сумела Терешкович помириться и со своей дочерью, которая все-таки нашла в себе силы простить мать. Более того, сейчас Полина также поддерживает Катю и Гогена в их стремлениях начать новую жизнь. Но, нельзя здесь не отметить стараний Солнцева, который приложил все силы для того, чтобы конфликт между матерью и дочерью благополучно закончился.


0 Не нравится 0 Нравится 10.01.2019 Теги: Гоген Солнцев

А как вы считаете, надолго ли помирились Катя и Гоген? 3  

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  • 777 / 10.01.19 20:07
    -
    1
    +
    О! Санта-Барбара продолжается. Правда, я сомневаюсь, что это идиллия, которую мы сейчас наблюдаем, продлится долго. И Гоген, и эта его Терешкович - оба просто сумасшедшие и ненормальные люди, для которых скандалы, грязь и публичные драки - обычное дело. Они живут этим, они кормятся этим. Так что жить в любви и мире, и выращивать фиалки на окошках - это не их тема. Не питайте напрасных иллюзий, на этих клоунов мы будем смотреть ещё долго.
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  • Пем / 10.01.19 19:59
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    1
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    Вот как, скажите мне, как ему не противно целовать эту неприятную пожилую женщину?! По всему же видно, что никакой любви здесь нет и в помине. Гоген просто наслаждается популярностью на фоне всей этой ситуации, вот и тянет её, как может. Но какое то же уважение к себе должно у человека быть?! (Это, кстати, и старушки касается). Ведь он даже перед камерой едва сдерживает брезгливое выражение лица, когда целуют эту Катю . Странные люди! На на что только не идут ради денег.
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  • Мася / 10.01.19 19:47
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    0
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    Ох уж этот ее кривой глаз! Не могу на него смотреть без содрогания.
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