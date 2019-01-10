Гоген Солнцев простил Екатерину Терешкович

Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович воссоединились после скандального расставания, которое случилось почти два месяца назад. В настоящее время пора посещает психолога, пытается восстановить утерянное доверие друг к другу и вновь стать настоящей семьей.

После того, как Екатерина Терешкович на глазах всей страны избила собственную дочь Полину в эфире ток-шоу, Гоген всерьез подумывал о том, чтобы навсегда уйти от неё. Однако, человечность и былые чувства не позволили ему отвернуться от ужасного психического состояния супруги и молодой человек решил протянуть ей руку помощи. Вместе пара записалась к семейному психологу и по его рекомендации начала вести так называемые дневники гнева. Туда они записывают всё, что их раздражает друг в друге, порой не гнушаясь даже оскорблений. Поначалу совместное заполнение дневников побуждало Катю и Гогена ссориться ещё больше. Но, со временем супруги сумели оценить ту пользу, которую приносит эта рекомендация психолога.

Помимо управления гневом, необычная пара вновь учится проводить время вместе, а также борется с внезапно возникшим пристрастием Екатерины к алкоголю. О том, что проблема имеет место быть, Солнцев узнал совершенно случайно, когда пришёл к супруге в гости на квартиру, которую та снимает. Именно там он и обнаружил скопление пивных бутылок, которые явно принадлежат пожилой женщине. Это открытие очень сильно разозлило молодого человека и он в очередной раз накинулся на Катю с критикой. Впрочем, и из этой непростой ситуации супруги надеются найти выход с помощью психолога.

Сумела Терешкович помириться и со своей дочерью, которая все-таки нашла в себе силы простить мать. Более того, сейчас Полина также поддерживает Катю и Гогена в их стремлениях начать новую жизнь. Но, нельзя здесь не отметить стараний Солнцева, который приложил все силы для того, чтобы конфликт между матерью и дочерью благополучно закончился.