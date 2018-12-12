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Жизель Бюндхен позволяет мужу заниматься футболом


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Несмотря на беспокойство о своем муже, Жизель Бюндхен намерена позволить ему делать то, что он любит. Во время своего появления на шоу Эллен Дедженерес 38-летняя модель обсудила свою книгу «Уроки: мой путь к жизни, наполненной смыслом». Также Жизель рассказала, что изменилось в ее жизни в последние годы и с какими надеждами она смотрит на будущее своей семьи.

Дедженерес спросила у Жизель, собирается ли уйти из спорта ее муж Том Брэди. «Думаю, об этом вам нужно поговорить с ним самим, - ответила Жизель. - Я не особенно хороша в этом. Я хочу, чтобы он занимался тем, что делает его счастливым».

Жизель рассказала, что она не хотела бы иметь такую работу, как у ее мужа, из-за высокой травмоопасности. «Но он любит все это так сильно, что приходится позволять ему делать это», - сказала она.

О себе самой она сказала, что день, когда она оставит свое дело, будет днем ее смерти. «Я дальше, чем когда-либо, от того, чтобы уйти, - объяснила она. - Я никогда так много не работала в своей жизни. Мне нравится работать, я люблю создавать. Это то, для чего мы приходим в этот мир - создавать, развиваться и учиться».

Жизель также посмеялась над тем, каково это было - прийти на слепое свидание с квотербеком New England Patriots. «Я пошла на слепое свидание и так познакомилась с моим мужем, - вспоминает она. - Я думаю, это была невероятная удача. Двенадцать лет спустя я счастлива от того, как все вышло, и благодарна за это».


0 Не нравится 0 Нравится 12.12.2018 Теги: Жизель Бюндхен

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