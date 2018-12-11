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Меган Маркл собирается рожать под гипнозом


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Интересные подробности о планах Меган Маркл на ближайшее будущее сообщило издание «The sun». По информации британского СМИ, герцогиня всерьез рассматривает возможность родить ребенка вне стен лечебного учреждения. Она сейчас изучает много литературы о домашних родах.

По мнению Меган, этот процесс должен быть максимально естественным. И именно это убеждение натолкнуло ее на отказ от эпидуральной анестезии и приема любых других препаратов, стимулирующих родовую деятельность.

Тем не менее, жена принца Гарри понимает, что это процесс болезненный. В качестве вспомогательной методики, способной облегчить боль и при этом никаким образом не навредить плоду, Меган считает погружение в состояние гипноза.

Интересно, что этот способ уже несколько лет применяется в акушерстве и гинекологии. Однако услуги профессиональных инструкторов, умеющих вводить рожениц в состояние транса, стоят очень дорого, и позволить их себе могут только избранные.

По сообщениям инсайдеров, гипноз в качестве метода обезболивания уже успела опробовать Кейт Миддлтон. В состояние транса ее вводили во время третьих родов. Таким же образом рожала двойню Анджелина Джоли.

С учетом того, что прецедент уже был в королевской семье, вполне возможно, что и Меган Маркл все-таки решится на этот шаг. 

Краткая информация о Меган Маркл

Имя: Меган Маркл

День рождения: 04.08.1981

Возраст: 37 лет

Место рождения: Лос-Анджелес, США

Рост: 170 см

Вес: 61 кг

Знак Зодиака: Лев

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: актриса

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0 Не нравится 0 Нравится 11.12.2018 Теги: Меган Маркл

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