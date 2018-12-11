Меган Маркл собирается рожать под гипнозом
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Интересные подробности о планах Меган Маркл на ближайшее будущее сообщило издание «The sun». По информации британского СМИ, герцогиня всерьез рассматривает возможность родить ребенка вне стен лечебного учреждения. Она сейчас изучает много литературы о домашних родах.
По мнению Меган, этот процесс должен быть максимально естественным. И именно это убеждение натолкнуло ее на отказ от эпидуральной анестезии и приема любых других препаратов, стимулирующих родовую деятельность.
Тем не менее, жена принца Гарри понимает, что это процесс болезненный. В качестве вспомогательной методики, способной облегчить боль и при этом никаким образом не навредить плоду, Меган считает погружение в состояние гипноза.
Интересно, что этот способ уже несколько лет применяется в акушерстве и гинекологии. Однако услуги профессиональных инструкторов, умеющих вводить рожениц в состояние транса, стоят очень дорого, и позволить их себе могут только избранные.
По сообщениям инсайдеров, гипноз в качестве метода обезболивания уже успела опробовать Кейт Миддлтон. В состояние транса ее вводили во время третьих родов. Таким же образом рожала двойню Анджелина Джоли.
С учетом того, что прецедент уже был в королевской семье, вполне возможно, что и Меган Маркл все-таки решится на этот шаг.
Краткая информация о Меган Маркл
Имя: Меган Маркл
День рождения: 04.08.1981
Возраст: 37 лет
Место рождения: Лос-Анджелес, США
Рост: 170 см
Вес: 61 кг
Знак Зодиака: Лев
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: актриса
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Как вы относитесь к такой методике обезболивания? 5
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NM / 11.12.18 18:22В Европе очень широко практикуется, никаких шаманов и экстрасенсов не участвует в процессе. Просто женщина учится медитировать и контролировать свои реакции (правильное дыхание и т.п), потом во время родов это все очень помогает облегчить процесс
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Кленовая / 11.12.18 13:21Такими темпами они по бабкам пойдут болячки лечить. От чего уходили, к тому и вернемся.
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Ляля / 11.12.18 13:11Богатые не только плачут, но и активно сходят с ума. Прекрасны домашние роды, если за дверью дежурит бригада медиков.
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Cloud / 11.12.18 13:02Понятия не имею и даже представить себе не могу, как это все происходит.