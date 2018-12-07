Басков опроверг слухи о свадьбе с Волочковой
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На днях Анастасия Волочкова опубликовала в своем аккаунте инстаграм фото с Николаем Басковым. Подписчикам артистка рассказала, что крупные серьги, которые удачно подошли к ее синему платью в пол, презентовал ей сам Николай.
Анастасия назвала его самым лучшим мужчиной, сказала, что их чувства проверены временем и отметила, что у них еще будет свадьба. По словам балерины, событие будет веселым, роскошным и очень зажигательным.
Наши отношения с Колей @nikolaibaskov проверены временем..👍🏼 Мой самый Мужчина... У нас будет самая роскошная, веселая и зажигательная свадьба!🌺 Эти серьги подарок Николая.🙏🏻 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #осень #зима #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #свадьба
Поклонников удивило заявление Волочковой, ведь недавно она говорила о присутствии в ее жизни мужчины и после отбивалась от нападок в том, что любовник женат. Поскольку балерина не всегда откровенна в своих рассказах, пояснять, что к чему, пришлось Баскову. Певец поспешил заверить любопытствующих в том, что хорошо относится к Насте. Также он рассказал, что свадьба у них будет, но у каждого своя.
Напомним, что Анастасия Волочкова, несмотря на обилие любовников, ни разу не состояла в официальном браке. Роскошная свадьба с бизнесменом Игорем Вдовиным, от которого она родила единственную дочь, не была скреплена официальными узами. Влюбленные гуляли на широкую ногу, эпатируя поклонников, но в ЗАГС так и не ходили.
Краткая информация об Анастасии Волочковой
Имя: Анастасия Волочкова
Отчество: Юрьевна
День рождения: 20.01.1976
Возраст: 42 года
Место рождения: г. Ленинград
Рост: 171 см
Вес: 52 кг
Знак Зодиака: Козерог
Восточный гороскоп: Дракон
Деятельность: балерина, актриса
Фотографии
Фотографии
Как вы думаете, Анастасия выйдет замуж официально? 3
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Шабалова / 07.12.18 14:49Зачем ей это, что бы имущество всяким альфонсам отписывать.
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Ольга / 07.12.18 14:45Печально, что с ее данными и талантом, она умудрилась все потерять. От Керимова до Миши-программиста, от Большого до местечковых ДК. Регрессс налицо.
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Fortuna / 07.12.18 14:27Нет. Если она в лучшие годы довольствовалась ролью любовницы, то сейчас тем более никому не нужна.