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Басков опроверг слухи о свадьбе с Волочковой


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На днях Анастасия Волочкова опубликовала в своем аккаунте инстаграм фото с Николаем Басковым. Подписчикам артистка рассказала, что крупные серьги, которые удачно подошли к ее синему платью в пол, презентовал ей сам Николай.

Анастасия назвала его самым лучшим мужчиной, сказала, что их чувства проверены временем и отметила, что у них еще будет свадьба. По словам балерины, событие будет веселым, роскошным и очень зажигательным.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наши отношения с Колей @nikolaibaskov проверены временем..👍🏼 Мой самый Мужчина... У нас будет самая роскошная, веселая и зажигательная свадьба!🌺 Эти серьги подарок Николая.🙏🏻 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #осень #зима #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #свадьба

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Поклонников удивило заявление Волочковой, ведь недавно она говорила о присутствии в ее жизни мужчины и после отбивалась от нападок в том, что любовник женат. Поскольку балерина не всегда откровенна в своих рассказах, пояснять, что к чему, пришлось Баскову. Певец поспешил заверить любопытствующих в том, что хорошо относится к Насте. Также он рассказал, что свадьба у них будет, но у каждого своя.

Напомним, что Анастасия Волочкова, несмотря на обилие любовников, ни разу не состояла в официальном браке. Роскошная свадьба с бизнесменом Игорем Вдовиным, от которого она родила единственную дочь, не была скреплена официальными узами. Влюбленные гуляли на широкую ногу, эпатируя поклонников, но в ЗАГС так и не ходили. 

Краткая информация об Анастасии Волочковой

Имя: Анастасия Волочкова

Отчество: Юрьевна

День рождения: 20.01.1976

Возраст: 42 года

Место рождения: г. Ленинград

Рост: 171 см

Вес: 52 кг

Знак Зодиака: Козерог

Восточный гороскоп: Дракон

Деятельность: балерина, актриса

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0 Не нравится 0 Нравится 07.12.2018 Теги: анастасия волочкова

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