Басков опроверг слухи о свадьбе с Волочковой

На днях Анастасия Волочкова опубликовала в своем аккаунте инстаграм фото с Николаем Басковым. Подписчикам артистка рассказала, что крупные серьги, которые удачно подошли к ее синему платью в пол, презентовал ей сам Николай.

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Анастасия назвала его самым лучшим мужчиной, сказала, что их чувства проверены временем и отметила, что у них еще будет свадьба. По словам балерины, событие будет веселым, роскошным и очень зажигательным.

Поклонников удивило заявление Волочковой, ведь недавно она говорила о присутствии в ее жизни мужчины и после отбивалась от нападок в том, что любовник женат. Поскольку балерина не всегда откровенна в своих рассказах, пояснять, что к чему, пришлось Баскову. Певец поспешил заверить любопытствующих в том, что хорошо относится к Насте. Также он рассказал, что свадьба у них будет, но у каждого своя.

Напомним, что Анастасия Волочкова, несмотря на обилие любовников, ни разу не состояла в официальном браке. Роскошная свадьба с бизнесменом Игорем Вдовиным, от которого она родила единственную дочь, не была скреплена официальными узами. Влюбленные гуляли на широкую ногу, эпатируя поклонников, но в ЗАГС так и не ходили.