Стало известно имя нового возлюбленного Волочковой
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У Анастасии Волочковой новый возлюбленный. До недавнего времени артистка всячески прятала его лицо и категорически отказывалась называть имя избранника. Но, волей случая, его личность оказалась раскрыта.
Скандально известная балерина Анастасия Волочкова никогда не скрывала от поклонников свою личную жизнь. Напротив, она охотно делилась самыми горячими фактами из своей биографии и спокойно озвучивала имена любовников. Хотя, в последнее время Настя стала неузнаваемо-скрытной. На ее официальной страничке в Инстаграм то и дело появлялись фотографии с мужчиной, однако она всячески скрывала его лицо.
И вот, личность очередного фаворита балерины наконец рассекретили. Предположительно, им оказался уроженец Чеченской Республики по имени Малик. Казалось бы, что тут особенного?! А вот что: как выяснилось, мужчина не свободен. Об этом неприятном для Волочковой факте сообщила его девушка, с которой он состоял в отношениях на протяжении 10 лет. "Мой мужчина спит с Волочковой, - начала свой рассказ прежняя избранница Малика. - Она его скрывает, лица не показывает. Но я-то своего мужчину узнаю!" Далее дама рассказала, как случайно зашла в Инстаграм возлюбленного, а оттуда в профиль Анастасии. И уже там опознала своего гражданского мужа по ремню и носкам. Следует заметить, что эта ситуация настолько разозлила соперницу Волочковой, что она решила в ближайшее время отправить ей их с Маликом любовную переписку.
Не осталась от этих сплетен в стороне и Настя. Балерина выложила в социальной сети записанное видео, в котором опровергла все распространяемые слухи. Более того, она отрицает, что ее любимый мужчина вообще имеет какое-либо отношение к охранной службе и что он кого-то бросал. По признанию артистки, ему 38 лет, он никогда не был женат и у него нет детей.
Краткая информация об Анастасии Волочковой
Имя: Анастасия Волочкова
Отчество: Юрьевна
День рождения: 20.01.1976
Возраст: 42 года
Место рождения: г. Ленинград
Рост: 171 см
Вес: 52 кг
Знак Зодиака: Козерог
Восточный гороскоп: Дракон
Деятельность: балерина, актриса
Фотографии
Фотографии
А кому больше верите Вы: Волочковой или неизвестной девушке? 5
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Никольски / 05.12.18 00:55Какая то она грязная. И внешне и внутренне. 42 года , а все с "новым любимым" . Целый эскадрон . От богатых до каких то охранников. Так смешно, когда просит не лезть в ее жизнь. Она о ней свистит при каждом удобном случае, что бы публика, не дай Бог, не пропустила о ее " счастье " в очередной раз. И дочь уже взрослая, и волос уже почти нет, и потрепанность с неаккуратносью уже только слепым не видна, а все про романы да шпагаты. Какая то не совсем нормальная дама.
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Иринка / 04.12.18 22:11Волочкова - странная баба. История с охранником , которые ее ограбил, ничему не научила. Теперь вот второго завела. Что уж тут лицо его скрывать?! Итак всё понятно. Не думаю, что та девушка стала бы врать. Скорее всего , это реально ее парень , который переметнулся к Волочковой ради ее денег.
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777 / 04.12.18 21:57Опять этот ее цыплячий комбинезон! И носки эти знаменитые в синюю полосочку, которые ее мужик носит, не снимая. Смех!
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Сара / 04.12.18 21:48Видела где-то фото этого сегодня Малики в сети. Вот чисто интуитивно - мне кажется это он с Волочковой сейчас. Не знаю почему. Такие мужики с бандитской внешностью и глупым выражением лица в ее вкусе. Так что, совет да любовь!
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Пс / 04.12.18 21:34Ни Волочковой, ни этой девушке. Очередной бред и грязные сплетни вокруг скандальной Настиной персоны. Уж с кем спать, конечно, ее дело. Но это же никогда не обходится без очередных грязных подробностей и противных историй. То ограбят ее, то бросят, то изменят...