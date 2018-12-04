Стало известно имя нового возлюбленного Волочковой

У Анастасии Волочковой новый возлюбленный. До недавнего времени артистка всячески прятала его лицо и категорически отказывалась называть имя избранника. Но, волей случая, его личность оказалась раскрыта.

Скандально известная балерина Анастасия Волочкова никогда не скрывала от поклонников свою личную жизнь. Напротив, она охотно делилась самыми горячими фактами из своей биографии и спокойно озвучивала имена любовников. Хотя, в последнее время Настя стала неузнаваемо-скрытной. На ее официальной страничке в Инстаграм то и дело появлялись фотографии с мужчиной, однако она всячески скрывала его лицо.

И вот, личность очередного фаворита балерины наконец рассекретили. Предположительно, им оказался уроженец Чеченской Республики по имени Малик. Казалось бы, что тут особенного?! А вот что: как выяснилось, мужчина не свободен. Об этом неприятном для Волочковой факте сообщила его девушка, с которой он состоял в отношениях на протяжении 10 лет. "Мой мужчина спит с Волочковой, - начала свой рассказ прежняя избранница Малика. - Она его скрывает, лица не показывает. Но я-то своего мужчину узнаю!" Далее дама рассказала, как случайно зашла в Инстаграм возлюбленного, а оттуда в профиль Анастасии. И уже там опознала своего гражданского мужа по ремню и носкам. Следует заметить, что эта ситуация настолько разозлила соперницу Волочковой, что она решила в ближайшее время отправить ей их с Маликом любовную переписку.

Не осталась от этих сплетен в стороне и Настя. Балерина выложила в социальной сети записанное видео, в котором опровергла все распространяемые слухи. Более того, она отрицает, что ее любимый мужчина вообще имеет какое-либо отношение к охранной службе и что он кого-то бросал. По признанию артистки, ему 38 лет, он никогда не был женат и у него нет детей.

