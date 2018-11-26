Лиза Пескова назвала Париж грязным и хаотичным
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К подрастающему поколению из числа золотой молодежи приковано пристальное внимание общественности. Большинство детей политических деятелей и звезд обучаются за границей. Они охотно делятся историями и картинками из жизни за рубежом. На днях Лиза Пескова опубликовала пост, в котором высказала свое мнение о Париже.
Во Франции девушка обучается не один год. Она отметила, что давно уже не относится к нему как туристка. Лиза успела изучить множество местных улочек, неизвестных приезжим, и менталитет людей. Впечатления оказались не очень положительными.
Лиза назвала Париж прокуренным, грязным и очень дорогим городом. Девушка рассказала, что из-за местных цен она не частая гостья в ресторанах. Также она не может себе позволить покупки в элитных магазинах и отдых в отелях «Plaza» или «Ritz carlton».
Коренных парижан Лиза назвала нервными и прагматичными. По словам девушки, в своем стремлении к свободе некоторые из них полностью утратили связь с реальностью и довели пропагандируемые ими же идеи до абсурда.
@moviedja Смотрите, как мы с @annamxchv писали этот текст! Говорят, Париж - город моды и огней. Прожив в нем 8 лет, я больше никогда не буду в нем туристом. Я люблю этот город, но по-своему. Вы видите Эйфелеву башню на открытках и одинаковые фотографии стройных дам в Диорах и Шанелях с круассанами, солнечными террасами отелей с видом на эту башню в Инстаграме. Я вижу другую сторону этого прокуренного города и в большинстве своём непонятных мне жителей. Манерные, прагматичные парижане, все народы мира, пытающиеся чего-то добиться и что-то доказать. Париж - это место, где левачество доходит до абсурда, и люди уже не видят грани между идеей свободы и реальной жизнью. Созерцая имитирующие восторг картинки, мозг формирует представление о городе-празднике, неком рае для избранных. Ты живешь в Париже = ты счастлив, иное мнение = диагноз «зажралась». Бизнес класс в пятизвёздочный отель, фото в Инстаграм, шоппинг. По мнению многих, вот тот самый рецепт радости на пару дней всех туристов! Но жизнь здесь отличается от шаблонного круассана в Plaza Athène или ужина в L’avenue. Повседневная жизнь в этом городе совсем другая. Только живя здесь, можно в полной мере убедиться, что шаблонные фотографии разительно отличаются от действительности. Я крайне редко хожу в рестораны, пока не могу позволить себе шоппинг в золотом треугольнике, не отдыхаю в Рице или Плазе Атене. В Париже дорого, и если ребята тут и живут - это не значит, что они зажрались и могут все себе позволить. Париж, по сути своей, остался таким же грязным и хаотичным городом, каким описывал его Золя. Высокомерные пожилые буржуа выгуливают своих болонок и плюют на все нововведения современной жизни, бедные студенты кучкуются в вонючих барах с пинтами по 2€, так называемые «бобо» (сокращённо от «богема», те-же хипстеры) давятся киноа, обсуждая святые «органик» семена папайи из Перу и тратят последние деньги на авокадо с биозерном, едят биоовсянку, носят сумку из этой переработанной биоовсянки и семен личи, и для экологического принтера используют только переработанную бумагу, ребята с окраин в спортивках слоняются по Елисейским полям с пустотой в глазах и карманах, воры. ПРОДОЛЖЕНИЕ В КОММЕНТАРИЯХ ⏬
Девушка сумела найти в жизни французской столицы и положительные моменты. Она отметила, что здесь очень легко найти приключения и вести несколько богемный образ жизни. По ее мнению, для студенческой поры – это весело, интересно и прекрасно.
Нельзя было не стать очевидцем происходящего, находясь в Париже! Black Friday. Для французов Black week-end в этом году оказался по-настоящему чёрным. Тысячи демонстрантов в желтых жилетах («Gilets Jaunes ») устроили настоящий шабаш на улицах Парижа и других городов Франции в знак протеста против повышения налога и цен на топливо, а также против политики Макрона в целом. Французы, как обычно, бастуют, желая быть услышанными властями. Париж превратился в поле для игры в догонялки, в которой полицеские не всегда были догоняющими. Шествие напоминало желтую змею, гнавшуюся за своим же хвостом. Какая-то вакханалия происходит на главной улице Западной Европы! Ночью это стало напоминать компьютерную игру «Зомби Апокалипсис» 🧟♂️ Идешь, не зная из какого угла на тебя нападут полицейские или бастующие, и с какой стороны полетят дымовые шашки! В котле смешалось все: вертолеты, фермеры, обливающие префектуры навозом из шланга, разбитые витрины “Louis Vuitton”, “Givenchy” и других мировых брендов, мародерство, разъезжающие во всех направлениях машины, велосипедисты, самокаты, инвалидные коляски, протезы, летающие баррикады, бабушки, выгуливающие своих собачек, музыкальные повозки с туристами, китайцы, снимающие всю романтику выходных в Париже на камеру, коктейли Молотова, слезоточивый газ, летающие дымовые шашки, разбитые машины, витрины, горящие улицы и рестораны, и все это на фоне, только что развешанных рождественских декораций. Город пылал красными огнями во всех смыслах! Круто, конечно, что народ может выразить своё недовольство, но пока непонятно приведёт ли это к чему-либо... Короче, Жучка за внучкой, внучка за бабкой, бабка за дедкой...тянут потянут, «TOUS ENSEMBLE” (лозунг-«все вместе!») Макрона на диалог вытянуть не могут! Смотрите мои сториз из эпицентра событий 🇫🇷
Напомним, ранее в сети появлялась информация о том, что Елизавета по завершении учебы, переедет работать в Россию. Однако, в этом году она стажировалась в крупной компании на территории Франции и на данный момент продолжает работать там же.
Как вы думаете, Лиза права в своих рассуждениях о Париже? 8
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Ники / 27.11.18 09:01я тоже была в Париже пару раз и хватило, бомжи спят прямо на улице, в центре города, под фонарями, стелят себе постель, сидят, курят, пьют, постоянно с собаками, которых жальче, чем самих бомжей, кругом грязища, вонища, толпы черных с детьми, которые вечно чем-то торгуют, причем работать-то не хотят, лишь бы всякую хрень продавать, таксисты грубые, может мне такие подпались , не знаю, но грубые, не хочу больше в Париж.
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Я / 26.11.18 16:41Правильно говорит. Другое дело, что люди хотят слышать и видеть только, то, что им приятно. Потому и есть недовольные.
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Валентина / 26.11.18 14:23Живущей там не один год явно виднее, чем туристам.
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Karina S. / 26.11.18 14:15Не думаю, что по ценам Париж слишком уж отличается от Москвы.
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Марина Александровна / 26.11.18 14:11Ну, спасибо. Хоть страну свою не хаяла, как это делают некоторые «умные» девочки.
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kitty / 26.11.18 13:48Город и, правда, грязный. Куча иммигрантов, феминисток и бешеные очереди к башне и Лувру. Что в этом прекрасного?
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Лиля / 26.11.18 13:40Красиво пишет.