Лиза Пескова назвала Париж грязным и хаотичным

К подрастающему поколению из числа золотой молодежи приковано пристальное внимание общественности. Большинство детей политических деятелей и звезд обучаются за границей. Они охотно делятся историями и картинками из жизни за рубежом. На днях Лиза Пескова опубликовала пост, в котором высказала свое мнение о Париже.

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Во Франции девушка обучается не один год. Она отметила, что давно уже не относится к нему как туристка. Лиза успела изучить множество местных улочек, неизвестных приезжим, и менталитет людей. Впечатления оказались не очень положительными.

Лиза назвала Париж прокуренным, грязным и очень дорогим городом. Девушка рассказала, что из-за местных цен она не частая гостья в ресторанах. Также она не может себе позволить покупки в элитных магазинах и отдых в отелях «Plaza» или «Ritz carlton».

Коренных парижан Лиза назвала нервными и прагматичными. По словам девушки, в своем стремлении к свободе некоторые из них полностью утратили связь с реальностью и довели пропагандируемые ими же идеи до абсурда.

Девушка сумела найти в жизни французской столицы и положительные моменты. Она отметила, что здесь очень легко найти приключения и вести несколько богемный образ жизни. По ее мнению, для студенческой поры – это весело, интересно и прекрасно.

Напомним, ранее в сети появлялась информация о том, что Елизавета по завершении учебы, переедет работать в Россию. Однако, в этом году она стажировалась в крупной компании на территории Франции и на данный момент продолжает работать там же.