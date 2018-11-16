Мишель Обама рассказала о своем стиле

Бывшая первая леди Мишель Обама известна как икона стиля. В интервью, которое она дала изданию PEOPLE в связи с выходом ее мемуаров «Становление» (Becoming), Мишель призналась, что не жалеет о некоторых решениях, касающихся ее гардероба как первой леди.

«Мне нравится одежда, но я не люблю процесс», - сказала она, говоря о том, какой выбор ей приходилось делать для того, чтобы создать ее знаменитый стиль.

«Иногда я забывала о том, что мне предстоит мероприятие, и просыпалась утром с мыслью о том, что не знаю, что надеть, - признается Мишель. - А потом я опаздывала, потому что всегда нужно было другое платье, которое я ни разу не примеряла, и моего стилиста не оказывалось рядом, и я не могла найти туфли».

Теперь вместо платьев от Jason Wu, Givenchy или Prabal Gurung Мишель предпочитает более простые наряды в стиле кэжуал. «Так я и одеваюсь теперь. Джинсовые шорты, никаких туфель на каблуках, просторные свитеры, - говорит она. - Все так и есть. На этой обложке - настоящая я».

То, что чета Обама ушла из политики, не означает, что они могут быть незаметными. «У нас нет возможности быть незаметными, мы не можем вести себя как обычные люди, - сказала Мишель. - Я могу работать, путешествовать, ходить в рестораны. Но не могу сесть в уличное кафе и просто смотреть на людей, потому что сама буду привлекать их взгляды. Не поможет и маскировка. Они начнут спрашивать: почему на Мишель эти очки и этот парик? Станет только хуже. Все решат, что со мной что-то не так или я сошла с ума».