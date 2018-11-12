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Воробьев и Дайнеко: спустя 6 лет снова вместе


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Поклонники пары Алексея Воробьева и Вики Дайнеко могут ликовать - в сети появились настойчивые слухи о воссоединении влюбленных.

На днях Алексей прилетел из Лос-Анджелеса, чтобы снять Викторию в своем новом клипе на песню "С Новым годом, мой любимый человек!" Причем сюжет, что увидят зрители, окажется более чем реальным, ведь большинство эпизодов будут не вымышленными, а взятыми из реальной истории любви Дайнеко и Воробьева. Помимо этого, в кадре будет мелькать много настоящих фотографий из совместного архива пары.

Как сообщает общий знакомый музыкантов, на сегодняшний день молодые люди выглядят очень счастливыми. У них светятся глаза, они постоянно о чем-то шепчутся, смеются, улыбаются друг другу. Одним словом, влюбленные дали себе еще один шанс на счастье и все надеются, что они больше его не упустят.

Напомним, в 2011-2012 году Алексей и Вика уже состояли в отношениях. Но, эта любовь продлилась немногим больше года, после чего Воробьев объявил о расставании. Девушка долго не могла простить экс-возлюбленного, хотя спустя время они все же смогли стать друзьями. Все эти годы музыканты жили каждый своей жизнью. Виктория была замужем, в браке родила дочь Лиду. Но, отношения с мужем не сложились и случился развод. Алексей же пытался построить свою личную жизнь на шоу "Холостяк", но у него тоже ничего не получилось. И вдруг настало столь неожиданное и долгожданное воссоединение!

Помимо совместных фото, в клипе будет задействована еще и шапка, которую Воробьев трепетно хранил все эти годы, так как она являлась подарком от Виктории.  Этот факт очень растрогал съемочную группу, которая в процессе работы не переставала умиляться столь искренним эмоциям, что демонстрировали влюбленные.

Краткая информация о Виктории Дайнеко

Имя: Виктория Дайнеко

Отчество: Петровна

День рождения: 12.05.1987

Возраст: 31 год

Место рождения: пос. Кировский, Казахская ССР

Рост: 161 см

Вес: 47 кг

Знак Зодиака: Телец

Восточный гороскоп: Кролик

Деятельность: певица, актриса

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1 Не нравится 2 Нравится 12.11.2018 Теги: виктория дайнеко

Как Вы считаете, Дайнеко и Воробьев действительно вновь стали парой или все это только ради нового клипа? 6  

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  • Лотоss / 13.11.18 13:27
    -
    -1
    +
    Зачем она ему? Вот абсолютно против неё ничего не имею. Как певица - не в моём вкусе, но хотя бы не безголосая. Однако девушка - редкой тупости даже для шоу-бизнеса.
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  • Мираж / 12.11.18 17:53
    -
    2
    +
    Какие красивые. Если это пиар то очень жаль(
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  • Евгения Кiев / 12.11.18 17:14
    -
    1
    +
    Замечательная пара! И почему сразу пиар?! Что, молодые люди не могут влюбиться друг в друга, или воскресить былые чувства? Надо видеть во всем только хорошее. Мне они нравятся оба, а Алексей особенно. Он - редкий красавчик!
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  • yori / 12.11.18 16:25
    -
    2
    +
    Показуха! Шесть лет друг про друга не вспоминали, а тут на тебе - из ничего опять любовь закрутили. Я в такие "чудеса" не верю. А тут еще так совпало, что клип новый снимается... Пиар ход это очередной. А фоточки совместные и поцелуйчики предназначены для привлечения публики. Так, что, всем романтикам не советую верить в эту "сказку".
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  • Ника / 12.11.18 16:19
    -
    1
    +
    По большому счету наплевать, вместе они или нет, но пара красивая, давно друг друга знают, поэтому, почему бы им и по-настоящему не быть вместе.
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  • Мандаринка / 12.11.18 16:09
    -
    1
    +
    Красивая пара. Надеюсь, не ради пиара все-таки воссоединились. На них приятно смотреть, желаю им счастья.
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