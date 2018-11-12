Воробьев и Дайнеко: спустя 6 лет снова вместе

Поклонники пары Алексея Воробьева и Вики Дайнеко могут ликовать - в сети появились настойчивые слухи о воссоединении влюбленных.

На днях Алексей прилетел из Лос-Анджелеса, чтобы снять Викторию в своем новом клипе на песню "С Новым годом, мой любимый человек!" Причем сюжет, что увидят зрители, окажется более чем реальным, ведь большинство эпизодов будут не вымышленными, а взятыми из реальной истории любви Дайнеко и Воробьева. Помимо этого, в кадре будет мелькать много настоящих фотографий из совместного архива пары.

Как сообщает общий знакомый музыкантов, на сегодняшний день молодые люди выглядят очень счастливыми. У них светятся глаза, они постоянно о чем-то шепчутся, смеются, улыбаются друг другу. Одним словом, влюбленные дали себе еще один шанс на счастье и все надеются, что они больше его не упустят.

Напомним, в 2011-2012 году Алексей и Вика уже состояли в отношениях. Но, эта любовь продлилась немногим больше года, после чего Воробьев объявил о расставании. Девушка долго не могла простить экс-возлюбленного, хотя спустя время они все же смогли стать друзьями. Все эти годы музыканты жили каждый своей жизнью. Виктория была замужем, в браке родила дочь Лиду. Но, отношения с мужем не сложились и случился развод. Алексей же пытался построить свою личную жизнь на шоу "Холостяк", но у него тоже ничего не получилось. И вдруг настало столь неожиданное и долгожданное воссоединение!

Помимо совместных фото, в клипе будет задействована еще и шапка, которую Воробьев трепетно хранил все эти годы, так как она являлась подарком от Виктории. Этот факт очень растрогал съемочную группу, которая в процессе работы не переставала умиляться столь искренним эмоциям, что демонстрировали влюбленные.