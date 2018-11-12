Воробьев и Дайнеко: спустя 6 лет снова вместе
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Поклонники пары Алексея Воробьева и Вики Дайнеко могут ликовать - в сети появились настойчивые слухи о воссоединении влюбленных.
На днях Алексей прилетел из Лос-Анджелеса, чтобы снять Викторию в своем новом клипе на песню "С Новым годом, мой любимый человек!" Причем сюжет, что увидят зрители, окажется более чем реальным, ведь большинство эпизодов будут не вымышленными, а взятыми из реальной истории любви Дайнеко и Воробьева. Помимо этого, в кадре будет мелькать много настоящих фотографий из совместного архива пары.
Как сообщает общий знакомый музыкантов, на сегодняшний день молодые люди выглядят очень счастливыми. У них светятся глаза, они постоянно о чем-то шепчутся, смеются, улыбаются друг другу. Одним словом, влюбленные дали себе еще один шанс на счастье и все надеются, что они больше его не упустят.
Напомним, в 2011-2012 году Алексей и Вика уже состояли в отношениях. Но, эта любовь продлилась немногим больше года, после чего Воробьев объявил о расставании. Девушка долго не могла простить экс-возлюбленного, хотя спустя время они все же смогли стать друзьями. Все эти годы музыканты жили каждый своей жизнью. Виктория была замужем, в браке родила дочь Лиду. Но, отношения с мужем не сложились и случился развод. Алексей же пытался построить свою личную жизнь на шоу "Холостяк", но у него тоже ничего не получилось. И вдруг настало столь неожиданное и долгожданное воссоединение!
Помимо совместных фото, в клипе будет задействована еще и шапка, которую Воробьев трепетно хранил все эти годы, так как она являлась подарком от Виктории. Этот факт очень растрогал съемочную группу, которая в процессе работы не переставала умиляться столь искренним эмоциям, что демонстрировали влюбленные.
Краткая информация о Виктории Дайнеко
Имя: Виктория Дайнеко
Отчество: Петровна
День рождения: 12.05.1987
Возраст: 31 год
Место рождения: пос. Кировский, Казахская ССР
Рост: 161 см
Вес: 47 кг
Знак Зодиака: Телец
Восточный гороскоп: Кролик
Деятельность: певица, актриса
Фотографии
Фотографии
Как Вы считаете, Дайнеко и Воробьев действительно вновь стали парой или все это только ради нового клипа? 6
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Лотоss / 13.11.18 13:27Зачем она ему? Вот абсолютно против неё ничего не имею. Как певица - не в моём вкусе, но хотя бы не безголосая. Однако девушка - редкой тупости даже для шоу-бизнеса.
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Мираж / 12.11.18 17:53Какие красивые. Если это пиар то очень жаль(
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Евгения Кiев / 12.11.18 17:14Замечательная пара! И почему сразу пиар?! Что, молодые люди не могут влюбиться друг в друга, или воскресить былые чувства? Надо видеть во всем только хорошее. Мне они нравятся оба, а Алексей особенно. Он - редкий красавчик!
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yori / 12.11.18 16:25Показуха! Шесть лет друг про друга не вспоминали, а тут на тебе - из ничего опять любовь закрутили. Я в такие "чудеса" не верю. А тут еще так совпало, что клип новый снимается... Пиар ход это очередной. А фоточки совместные и поцелуйчики предназначены для привлечения публики. Так, что, всем романтикам не советую верить в эту "сказку".
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Ника / 12.11.18 16:19По большому счету наплевать, вместе они или нет, но пара красивая, давно друг друга знают, поэтому, почему бы им и по-настоящему не быть вместе.
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Мандаринка / 12.11.18 16:09Красивая пара. Надеюсь, не ради пиара все-таки воссоединились. На них приятно смотреть, желаю им счастья.