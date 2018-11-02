Принц Уильям не может простить мать
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Смерть Дианы никак не изменила отношения старшего сына к поступку и скандальному заявлению, сделанному много лет назад.
В 1995 году жена принца Чарльза дала сенсационное интервью. Впервые в истории королевского семейства, его представительница вынесла на общественный суд грязное белье. Диана рассказала о том, что их брак всегда был браком «на троих». Она без стеснения поведала, насколько ей неприятна ситуация с тайным романом между Чарльзом и Камиллой Паркер.
Медиа ресурс Amazon, снимавший документальный фильм о братьях Уильяме и Гарри, рассказал зрителям о реакции старшего сына на интервью матери. По словам создателей ленты, Уильям был разъярен. В сердцах он заявил, что никогда в жизни не простит Диану за то, что она сделала.
С тех пор прошло чуть больше 20 лет и Уильяму пришлось ответить на неудобный для себя вопрос. Представители СМИ напомнили ему о ситуации, попросили прокомментировать реакцию, которая была тогда, и рассказать, изменилось ли его мнение о поступке Дианы?
Уильям ответил, что до сих пор не понимает, зачем нужно было раскрывать семейные тайны перед СМИ и общественностью. Он согласен с тем, что подобные ситуации в семьях встречаются, и они неприятны для всех участников событий. Он не отрицает, что эмоции в этом случае могут быть непредсказуемыми: от выраженной агрессии до неистового отчаяния, но, по мнению Уильяма, делиться в этот момент наболевшим с другими – это не выход.
Принц убежден, что стоит эту дверь приоткрыть, закрыть ее обратно и сделать вид, что ничего не было, больше не получится.
Краткая информация о Принце Уильяме
Имя: Принц Уильям
День рождения: 21.06.1982
Возраст: 36 лет
Место рождения: г. Лондон, Великобритания
Рост: 191 см
Вес: 87 кг
Знак Зодиака: Близнецы
Восточный гороскоп: Собака
Деятельность: герцог Кембриджский
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Лучшие комментарии
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50/50 02.11.18 15:26гулял папан, а виновата мать. недалекий этот Уильям, да и не добрый
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Лариса Ивановна 02.11.18 12:08Сам, видать тоже ходок)) Это он Катьке так намекает!
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tulaeva 02.11.18 12:26Чтобы кого-то судить, нужно самому в шкуре участника оказаться. Но сомневаюсь, что после этого вообще кого-то осуждать захочется…
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Анна 02.11.18 11:42Поговорить, если начинаешь сходить с ума, нужно с кем-то обязательно. Но если ты – персона публичная, следует тщательно взвешивать все и не открывать рот, пока эмоции не улягутся.
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Х 02.11.18 15:35А почему собственно неприятны для всех? если бы было так, то и папашка, и Камилла прекратили. А так им хорошо были. А судить маму - уже 3 детей у мужика, а он все под бабкину дудку пляшет. Слушайте, а почему русскому населению должно быть интересно все грязное белье этого семейства? Своих и дел и новостей много, зачем все эти царские особы?
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Veles / 03.11.18 11:51Королевский прихвостень! Бедная мама жила в кругу предателей, страдала. А этот вырос и дружит с любовницей отца из-за которой страдала его мать....предал маму.
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Х / 02.11.18 15:35А почему собственно неприятны для всех? если бы было так, то и папашка, и Камилла прекратили. А так им хорошо были. А судить маму - уже 3 детей у мужика, а он все под бабкину дудку пляшет. Слушайте, а почему русскому населению должно быть интересно все грязное белье этого семейства? Своих и дел и новостей много, зачем все эти царские особы?
-
50/50 / 02.11.18 15:26гулял папан, а виновата мать. недалекий этот Уильям, да и не добрый
-
tulaeva / 02.11.18 12:26Чтобы кого-то судить, нужно самому в шкуре участника оказаться. Но сомневаюсь, что после этого вообще кого-то осуждать захочется…
-
Лариса Ивановна / 02.11.18 12:08Сам, видать тоже ходок)) Это он Катьке так намекает!
-
Анна / 02.11.18 11:42Поговорить, если начинаешь сходить с ума, нужно с кем-то обязательно. Но если ты – персона публичная, следует тщательно взвешивать все и не открывать рот, пока эмоции не улягутся.