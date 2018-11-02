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Принц Уильям не может простить мать


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Смерть Дианы никак не изменила отношения старшего сына к поступку и скандальному заявлению, сделанному много лет назад.

В 1995 году жена принца Чарльза дала сенсационное интервью. Впервые в истории королевского семейства, его представительница вынесла на общественный суд грязное белье. Диана рассказала о том, что их брак всегда был браком «на троих». Она без стеснения поведала, насколько ей неприятна ситуация с тайным романом между Чарльзом и Камиллой Паркер.

Медиа ресурс Amazon, снимавший документальный фильм о братьях Уильяме и Гарри, рассказал зрителям о реакции старшего сына на интервью матери. По словам создателей ленты, Уильям был разъярен. В сердцах он заявил, что никогда в жизни не простит Диану за то, что она сделала.

С тех пор прошло чуть больше 20 лет и Уильяму пришлось ответить на неудобный для себя вопрос. Представители СМИ напомнили ему о ситуации, попросили прокомментировать реакцию, которая была тогда, и рассказать, изменилось ли его мнение о поступке Дианы?

Уильям ответил, что до сих пор не понимает, зачем нужно было раскрывать семейные тайны перед СМИ и общественностью. Он согласен с тем, что подобные ситуации в семьях встречаются, и они неприятны для всех участников событий. Он не отрицает, что эмоции в этом случае могут быть непредсказуемыми: от выраженной агрессии до неистового отчаяния, но, по мнению Уильяма, делиться в этот момент наболевшим с другими – это не выход.

Принц убежден, что стоит эту дверь приоткрыть, закрыть ее обратно и сделать вид, что ничего не было, больше не получится. 

Краткая информация о Принце Уильяме

Имя: Принц Уильям

День рождения: 21.06.1982

Возраст: 36 лет

Место рождения: г. Лондон, Великобритания

Рост: 191 см

Вес: 87 кг

Знак Зодиака: Близнецы

Восточный гороскоп: Собака

Деятельность: герцог Кембриджский

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24 Не нравится 4 Нравится 02.11.2018 Теги: принц Уильям

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Лучшие комментарии

  • 50/50 02.11.18 15:26
    -
    14
    +
    гулял папан, а виновата мать. недалекий этот Уильям, да и не добрый
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  • Лариса Ивановна 02.11.18 12:08
    -
    12
    +
    Сам, видать тоже ходок)) Это он Катьке так намекает!
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  • tulaeva 02.11.18 12:26
    -
    10
    +
    Чтобы кого-то судить, нужно самому в шкуре участника оказаться. Но сомневаюсь, что после этого вообще кого-то осуждать захочется…
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  • Анна 02.11.18 11:42
    -
    6
    +
    Поговорить, если начинаешь сходить с ума, нужно с кем-то обязательно. Но если ты – персона публичная, следует тщательно взвешивать все и не открывать рот, пока эмоции не улягутся.
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  • Х 02.11.18 15:35
    -
    5
    +
    А почему собственно неприятны для всех? если бы было так, то и папашка, и Камилла прекратили. А так им хорошо были. А судить маму - уже 3 детей у мужика, а он все под бабкину дудку пляшет. Слушайте, а почему русскому населению должно быть интересно все грязное белье этого семейства? Своих и дел и новостей много, зачем все эти царские особы?
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