Принц Уильям не может простить мать

Смерть Дианы никак не изменила отношения старшего сына к поступку и скандальному заявлению, сделанному много лет назад.

В 1995 году жена принца Чарльза дала сенсационное интервью. Впервые в истории королевского семейства, его представительница вынесла на общественный суд грязное белье. Диана рассказала о том, что их брак всегда был браком «на троих». Она без стеснения поведала, насколько ей неприятна ситуация с тайным романом между Чарльзом и Камиллой Паркер.

Медиа ресурс Amazon, снимавший документальный фильм о братьях Уильяме и Гарри, рассказал зрителям о реакции старшего сына на интервью матери. По словам создателей ленты, Уильям был разъярен. В сердцах он заявил, что никогда в жизни не простит Диану за то, что она сделала.

С тех пор прошло чуть больше 20 лет и Уильяму пришлось ответить на неудобный для себя вопрос. Представители СМИ напомнили ему о ситуации, попросили прокомментировать реакцию, которая была тогда, и рассказать, изменилось ли его мнение о поступке Дианы?

Уильям ответил, что до сих пор не понимает, зачем нужно было раскрывать семейные тайны перед СМИ и общественностью. Он согласен с тем, что подобные ситуации в семьях встречаются, и они неприятны для всех участников событий. Он не отрицает, что эмоции в этом случае могут быть непредсказуемыми: от выраженной агрессии до неистового отчаяния, но, по мнению Уильяма, делиться в этот момент наболевшим с другими – это не выход.

Принц убежден, что стоит эту дверь приоткрыть, закрыть ее обратно и сделать вид, что ничего не было, больше не получится.