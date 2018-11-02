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У Дмитрия Тарасова за долги отнимают авто


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Дмитрий Тарасов вновь оказался на самой вершине новостных лент. Оказывается, у футболиста имеются многомиллионные долги из-за которых он вот-вот лишится сразу двух элитных автомобилей из своей коллекции.

Инициатором этих действий стала его первая жена - Оксана Пономаренко. Женщина, которая вот уже длительное время не видит алиментов от экс-супруга на воспитание их общей дочери, обратилась к известному правозащитнику Сергею Жорину, чтобы тот помог ей справедливо решить данный вопрос.  Именно благодаря его протекции суд в кротчайшие сроки вынес постановление об аресте транспортных средств.

Сам же полузащитник футбольного клуба "Локомотив" ситуацию с арестом авто комментировать никак не стал. Зато он очень эмоционально отреагировал на обвинения Оксаны, когда та во всеуслышание заявила, что Дмитрий Тарасов не самый внимательный и заботливый отец и видится он со своей старшей дочерью крайне редко.  Так, на своей страничке в Инстаграм мужчина написал, что он не из тех отцов, которые забывают своих детей. И ему искренне жаль, когда один из родителей, руководствуясь личными эгоистичными мотивами, запрещает второму видится с ребенком.  Нет никаких сомнений, что футболист намекает именно на Оксану, которая якобы препятствует его нормальному общению с Ангелиной.

 

Но, несмотря на столь благородное публичное высказывание, известно, что Дмитрий обратился в суд со встречным иском, в котором просил значительно уменьшить сумму алиментов, полагающихся Ангелине.  Но в удовлетворении этих требований ему было отказано. Теперь, если он не выплатит указанную сумму, то в одночасье лишится сразу двух дорогих автомобилей марки Merсedes-Benz.

Краткая информация о Дмитрии Тарасове

Имя: Дмитрий Тарасов

Отчество: Алексеевич

День рождения: 18.03.1987

Возраст: 31 год

Место рождения: г. Канск, Красноярский Край

Рост: 192 см

Вес: 84 кг

Знак Зодиака: Рыбы

Восточный гороскоп: Кролик

Деятельность: футболист

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0 Не нравится 1 Нравится 02.11.2018 Теги: Дмитрий Тарасов

А как Вы думаете, правильно ли сделала Оксана, что обратилась в суд? 3  

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  • Ogira / 03.11.18 06:06
    -
    1
    +
    Вот не знаю почему, но мне Тарасов не нравился никогда. И поступки его только подтверждают мое мнение о нем. Это надо же такое! Постить в инстаграм, что мол я хороший отец, а сам в суд пошел, чтобы сумму алиментов убавить!!! Жмот! Это твоя дочь! И она ни чем не отличается от младшей девочки, с которой ты так охотно на камеру позируешь!
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  • Лера / 03.11.18 06:01
    -
    1
    +
    А почему же нет?! Ребенка-то делали вместе, значит и растить вместе должны. Это его проблемы, что у него новая семья, ребенок и т.д. Крутись, старайся, но обеспечивай всех! Это - закон жизни! Так должен поступать настоящий родитель. Оксана не обязана нести ответственность за Ангелину в одиночку. Присоединяйся, Дима! Папой по скайпу быть просто, а ты стань настоящим!
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  • Nardel / 03.11.18 00:55
    -
    2
    +
    Ну конечно правильно. Ребёнок должен получать содержание от отца, все правильно.
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