У Дмитрия Тарасова за долги отнимают авто

Дмитрий Тарасов вновь оказался на самой вершине новостных лент. Оказывается, у футболиста имеются многомиллионные долги из-за которых он вот-вот лишится сразу двух элитных автомобилей из своей коллекции.

Инициатором этих действий стала его первая жена - Оксана Пономаренко. Женщина, которая вот уже длительное время не видит алиментов от экс-супруга на воспитание их общей дочери, обратилась к известному правозащитнику Сергею Жорину, чтобы тот помог ей справедливо решить данный вопрос. Именно благодаря его протекции суд в кротчайшие сроки вынес постановление об аресте транспортных средств.

Сам же полузащитник футбольного клуба "Локомотив" ситуацию с арестом авто комментировать никак не стал. Зато он очень эмоционально отреагировал на обвинения Оксаны, когда та во всеуслышание заявила, что Дмитрий Тарасов не самый внимательный и заботливый отец и видится он со своей старшей дочерью крайне редко. Так, на своей страничке в Инстаграм мужчина написал, что он не из тех отцов, которые забывают своих детей. И ему искренне жаль, когда один из родителей, руководствуясь личными эгоистичными мотивами, запрещает второму видится с ребенком. Нет никаких сомнений, что футболист намекает именно на Оксану, которая якобы препятствует его нормальному общению с Ангелиной.

Но, несмотря на столь благородное публичное высказывание, известно, что Дмитрий обратился в суд со встречным иском, в котором просил значительно уменьшить сумму алиментов, полагающихся Ангелине. Но в удовлетворении этих требований ему было отказано. Теперь, если он не выплатит указанную сумму, то в одночасье лишится сразу двух дорогих автомобилей марки Merсedes-Benz.