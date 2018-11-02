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Дане Борисовой не на что содержать дочь


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Не очень давно Дана Борисова наконец воссоединилась со своей дочкой Полиной. Сумев доказать всем, что излечилась от алкогольной и наркотической зависимости, телеведущая забрала Полю у бывшего мужа и вновь стала примерной матерью.

И здесь по всем законам жанра должен был случиться happy end, ведь девочке очень нравится жить вместе с мамой. В доме Даны она чувствует себя значительно свободнее, спокойнее и комфортнее, чего не ощущала, находясь рядом с отцом - Максимом Аксеновым. Но, очередные трудности не заставили долго себя ждать.

Оказалось, что 42-летней Дане Борисовой совершенно не на что содержать Полю. Запросы у мамы с дочкой достаточно высокие, плюс обучение стоит огромных денег, а пошатнувшаяся репутация телеведущей уже не позволяет ей зарабатывать столько, сколько раньше. Поэтому, знаменитая блондинка решила исправить ситуацию с финансами самым простым способом - отсудить деньги у экс-супруга.

Для этого Борисова обратилась к адвокату, который помог ей грамотно составить исковое заявление, суть которого добиться от Максима алиментов для дочери. И следует заметить, что по закону Дана имеет на это полное право, ведь несовершеннолетний ребенок в данный момент проживает именно с ней. Также напомним, что в свое время и Аксенов подавал в суд на бывшую жену, требуя с нее алиментов для Поли. И надо сказать, Дана Борисова об этом прекрасно помнит: "Я всегда жила, сама содержала ребенка, ничего не видела, кроме преследования по алиментам и прочей грязи, как с реабилитации вернулась. О чем можно говорить?" - возмущается теледива. Из этого заявления становится ясно, что во многом данный шаг Даны обусловлен местью бывшему мужу. Но и лишние деньги никогда не помешают. Все их до копейки звездная мама собирается потратить на нужды дочери.

  

Сам же Максим Аксенов отнесся к такому шагу Даны скептически и заявил, что не в курсе, чем она там занимается.


0 Не нравится 1 Нравится 02.11.2018 Теги: А как Вы считаете с кем должна жить Полина?

А как Вы считаете, с кем должна жить Полина? 2  

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  • Мирослава / 03.11.18 06:09
    -
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    +
    Девочке будет хорошо конечно с мамой. Отец априори не сможет дать того, что подарить ей мать Главное сейчас, чтобы Дана не не сорвалась опять куда-то, а осталась любящей мамочкой, которой мы ее видим.
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  • Евгения / 03.11.18 05:56
    -
    1
    +
    Наверное, все-таки с мамой. Это будет правильнее. И не важно, что там было в ее жизни раньше. Главное, что она решила исправиться, начать с чистого листа. Дана любит дочь, это сразу видно. Но лучший показатель, что девочке с ней хорошо. Я желаю им счастья, а финансовые вопросы решатся сами собой.
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