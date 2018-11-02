Дане Борисовой не на что содержать дочь

Не очень давно Дана Борисова наконец воссоединилась со своей дочкой Полиной. Сумев доказать всем, что излечилась от алкогольной и наркотической зависимости, телеведущая забрала Полю у бывшего мужа и вновь стала примерной матерью.

И здесь по всем законам жанра должен был случиться happy end, ведь девочке очень нравится жить вместе с мамой. В доме Даны она чувствует себя значительно свободнее, спокойнее и комфортнее, чего не ощущала, находясь рядом с отцом - Максимом Аксеновым. Но, очередные трудности не заставили долго себя ждать.

Оказалось, что 42-летней Дане Борисовой совершенно не на что содержать Полю. Запросы у мамы с дочкой достаточно высокие, плюс обучение стоит огромных денег, а пошатнувшаяся репутация телеведущей уже не позволяет ей зарабатывать столько, сколько раньше. Поэтому, знаменитая блондинка решила исправить ситуацию с финансами самым простым способом - отсудить деньги у экс-супруга.

Для этого Борисова обратилась к адвокату, который помог ей грамотно составить исковое заявление, суть которого добиться от Максима алиментов для дочери. И следует заметить, что по закону Дана имеет на это полное право, ведь несовершеннолетний ребенок в данный момент проживает именно с ней. Также напомним, что в свое время и Аксенов подавал в суд на бывшую жену, требуя с нее алиментов для Поли. И надо сказать, Дана Борисова об этом прекрасно помнит: "Я всегда жила, сама содержала ребенка, ничего не видела, кроме преследования по алиментам и прочей грязи, как с реабилитации вернулась. О чем можно говорить?" - возмущается теледива. Из этого заявления становится ясно, что во многом данный шаг Даны обусловлен местью бывшему мужу. Но и лишние деньги никогда не помешают. Все их до копейки звездная мама собирается потратить на нужды дочери.

Сам же Максим Аксенов отнесся к такому шагу Даны скептически и заявил, что не в курсе, чем она там занимается.