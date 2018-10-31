Самбурская высмеяла #яжематерей
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Настасья Самбурская в инстаграм опубликовала вайн, в котором резко прошлась по молодым мамам. Предполагая заранее, сколько критики на нее обрушится, актриса сразу всех предупредила, что и сама знает об отсутствии у нее детей, о своих «за 30», о том, что она глубоко несчастна и всем завидует.
В видео Настасья появилась одна с коляской. Вначале она сильно ругалась со всеми, обзывая выдуманных персонажей за кадром «дебилами», а после стала сюсюкать с малышом, попивая алкогольный напиток из баночки.
Пользователи, как и предполагала актриса, разделились на два лагеря. Одни оценили жесткий юмор, отметив, что со стороны некоторые молодые и нерадивые мамы выглядят именно так. Нашлись и другие, которые резонно заметили, что точно также относились к дамам с колясками, пока сами не оказались в их положении.
Отметим, что Настасья часто публикует провокационные ролики и фотографии, не сдерживает эмоции в общении с фолловерами и журналистами, и общается достаточно грубо и резко. Несмотря на это, подписчики Настасью любят и с каждым днем их число только растет.
Краткая информация о Настасье Самбурской
Имя: Настасья Самбурская
Отчество: Аниславовна
День рождения: 01.03.1987
Возраст: 31 год
Место рождения: Приозерск, Ленинградская обл.
Рост: 177 см
Вес: 58 кг
Знак Зодиака: Рыбы
Восточный гороскоп: Кролик
Деятельность: актриса
Фотографии
Фотографии
Вы согласны с мнением Настасьи о молодых мамах? 3
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Светлая / 31.10.18 12:57У меня соседка такая. Один в один. Нервная и дерганая. Хотя на улицах и в парках подобных не встречала.
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Аноним / 31.10.18 12:33Зато этим движением #яжемать статус и тяжелый ежедневный труд возвели в ранг унизительного занятия.
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Лейла / 31.10.18 12:21Есть местами. Конечно же, это не обо всех мамах.