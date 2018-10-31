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Самбурская высмеяла #яжематерей


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Настасья Самбурская в инстаграм опубликовала вайн, в котором резко прошлась по молодым мамам. Предполагая заранее, сколько критики на нее обрушится, актриса сразу всех предупредила, что и сама знает об отсутствии у нее детей, о своих «за 30», о том, что она глубоко несчастна и всем завидует.

В видео Настасья появилась одна с коляской. Вначале она сильно ругалась со всеми, обзывая выдуманных персонажей за кадром «дебилами», а после стала сюсюкать с малышом, попивая алкогольный напиток из баночки.

Пользователи, как и предполагала актриса, разделились на два лагеря. Одни оценили жесткий юмор, отметив, что со стороны некоторые молодые и нерадивые мамы выглядят именно так. Нашлись и другие, которые резонно заметили, что точно также относились к дамам с колясками, пока сами не оказались в их положении.

Отметим, что Настасья часто публикует провокационные ролики и фотографии, не сдерживает эмоции в общении с фолловерами и журналистами, и общается достаточно грубо и резко. Несмотря на это, подписчики Настасью любят и с каждым днем их число только растет. 

Краткая информация о Настасье Самбурской

Имя: Настасья Самбурская

Отчество: Аниславовна

День рождения: 01.03.1987

Возраст: 31 год

Место рождения: Приозерск, Ленинградская обл.

Рост: 177 см

Вес: 58 кг

Знак Зодиака: Рыбы

Восточный гороскоп: Кролик

Деятельность: актриса

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0 Не нравится 0 Нравится 31.10.2018 Теги: Настасья Самбурская

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