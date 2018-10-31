Лопырева беременна, Басков открещивается
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Виктория допустила оплошность и опубликовала собственное фото с большим животом. Спохватившись, она его удалила, но бдительные подписчики успели сделать скрин. Таким образом, гуляющие в сети слухи о беременности Лопыревой подтвердились. Судя по снимку, срок у Виктории уже большой и, скорее всего, ребенка она родит уже зимой.
35-летняя модель при этом никак не комментирует свое положение. В аккаунте инстаграм она публикует архивные фотографии в купальниках, а свежие фото делает только крупным планом или в объемной одежде, скрывающей настоящие формы.
Представителям СМИ интересно, кто же отец еще нерожденного малыша? Первые предположения привели к Николаю Баскову, который еще летом заявлял о своем желании сделать Вике предложение. Как оказалось, это была игра на публику. Артист рассказал, что с Лопыревой он расстался в январе. К девушке относится прекрасно и даже продолжает с ней общаться, но отцом ребенка не является. На вопрос о предположениях, кто бы это мог быть, Басков заявил, что он не настолько близок, чтобы интересоваться подобными интимными вещами.
Между тем, у журналистов имеются предположения, что отцом ребенка стал богатый мужчина, скорее всего, из списка «Форбс». Последние несколько месяцев Виктория проводит в ОАЭ, где специально для нее арендована вилла в небольшом, но роскошном отеле. Там Лопыревой легко скрыться от назойливых папарацци, тем более, что местные вечеринки и светские мероприятия она не посещает.
На днях модель вернулась в столицу. Летевшие вместе с ней пассажиры отметили, что живот у Лопыревой виден.
Краткая информация о Виктории Лопыревой
Имя: Виктория Лопырева
Отчество: Петровна
День рождения: 26.07.1983
Возраст: 35 лет
Место рождения: г. Ростов-на-Дону
Рост: 177 см
Вес: 64 кг
Знак Зодиака: Лев
Восточный гороскоп: Кабан
Деятельность: модель, телеведущая
Фотографии
Фотографии
Вам интересно, кто отец ребенка Лопыревой? 4
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Ида / 31.10.18 18:39Басков на фото уставший такой,,
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Fifa / 31.10.18 10:59Наверняка любовница какого-нибудь шейха была, вот теперь и сидит на вилле. А кто такого «палить» в СМИ станет? Правильно, никто. Там же еще и законная жена имеется.
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Ольга П. / 31.10.18 10:39Ох, уж эти «звездные романы» бегают-бегают якобы от большой любви, а по факту, и знать друг друга не знают.
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ХЗ / 31.10.18 10:30Если слухи про эскорт, правда, то она и сама не знает, кто это.