Лопырева беременна, Басков открещивается

Виктория допустила оплошность и опубликовала собственное фото с большим животом. Спохватившись, она его удалила, но бдительные подписчики успели сделать скрин. Таким образом, гуляющие в сети слухи о беременности Лопыревой подтвердились. Судя по снимку, срок у Виктории уже большой и, скорее всего, ребенка она родит уже зимой.

35-летняя модель при этом никак не комментирует свое положение. В аккаунте инстаграм она публикует архивные фотографии в купальниках, а свежие фото делает только крупным планом или в объемной одежде, скрывающей настоящие формы.

Представителям СМИ интересно, кто же отец еще нерожденного малыша? Первые предположения привели к Николаю Баскову, который еще летом заявлял о своем желании сделать Вике предложение. Как оказалось, это была игра на публику. Артист рассказал, что с Лопыревой он расстался в январе. К девушке относится прекрасно и даже продолжает с ней общаться, но отцом ребенка не является. На вопрос о предположениях, кто бы это мог быть, Басков заявил, что он не настолько близок, чтобы интересоваться подобными интимными вещами.

Между тем, у журналистов имеются предположения, что отцом ребенка стал богатый мужчина, скорее всего, из списка «Форбс». Последние несколько месяцев Виктория проводит в ОАЭ, где специально для нее арендована вилла в небольшом, но роскошном отеле. Там Лопыревой легко скрыться от назойливых папарацци, тем более, что местные вечеринки и светские мероприятия она не посещает.

На днях модель вернулась в столицу. Летевшие вместе с ней пассажиры отметили, что живот у Лопыревой виден.