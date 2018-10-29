Маша Распутина: «Я – коза отпущения»

Певица сделала неожиданное признание. Маша рассказала, что на самом деле она мягкая и очень отходчивая. Артистка сетует, что этими ее слабостями часто пользуются другие. «Я как коза отпущения», – подытожила Распутина.

В порыве откровенности певица призналась, что ее скандалы с нынешним мужем бывают очень громкими. Бывало, что в Машу летел телефон. В гневе от такого отношения к себе она даже собиралась расходиться с мужем, но после быстро остывала, возвращалась в комнату и, словно, ничего и не было, предлагала приготовить ему вкусный десерт.

С Виктором Захаровым Распутина вместе уже больше 18 лет. У них есть общая дочь, а не так давно в семье появился новый член – старшая дочка Распутиной. После смерти первого супруга певица, наконец-то, смогла забрать ее к себе. У девушки имеются проблемы с психикой. Из-за расстройств в работе нервной системы она вынуждена постоянно принимать препараты и курсами проходить лечение в клинике.

По словам Маши, в таком состоянии девочки виноват ее отец. В свое время Лида отказалась проживать с матерью, а мужчина не смог справиться со своими родительскими обязанностями. Ходили слухи, что он растлевал родную дочь, но Маша эти обвинения опровергла. Она рассказала, что отец действительно испортил ее, но действовал не физически, а подавил Лиду морально.

Распутина рассказала, что сейчас видимые улучшения уже имеются, старшая дочь стала включаться в домашние бытовые дела, проявлять интерес к тому, что происходит. Срывы у нее все еще бывают. В эти периоды дочь полностью уходит в себя и ни с кем не общается.