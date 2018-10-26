Пикантное фото Пэрис Джексон с собакой

У Пэрис Джексон появился новый четвероногий приятель. Двадцатилетняя модель выложила в четверг фотографию в Insta, на которой она запечатлена топлес с умилительной собакой.

На фото она обнимает пса, держит его голову в своих руках и демонстрирует при этом свою богатую коллекцию татуировок и браслетов. При этом на Пэрис из одежды только трусики.

Также в четверг Джексон выложила селфи, где все ее лицо прикрыто мокрыми прядями.

В среду Пэрис, единственная дочь легенды поп-музыки Майкла Джексона, посетила запуск новой коллекции Moschino H&M Джереми Скотта. Мероприятие имело место в Нью-Йорке, а сопровождала Пэрис еще одна дочь знаменитости - Фрэнсис Бин Кобейн, дочь Курта Кобейна, лидера и вокалиста группы «Нирвана».

И Кобейн, и Джексон регулярно поддерживают Скотта. Не далее как в апреле этого года они появились вместе с ним на ковровой дорожке церемонии вручения наград индустрии моды Daily Front Row’s 4th Annual Fashion Los Angeles Awards.

Пэрис часто посещает различные модные показы. На показе Тома Форда во время Нью-Йоркской недели моды она даже вступила в перепалку с одним из папарацци, который грубо окликнул ее.

«Если вы не знаете, то папарацци не получат денег за фотографию, если на снимке не будет моего лица, - пояснила тогда звезда. - Он и кричал потому, что у него не было шанса сфотографировать мое лицо».