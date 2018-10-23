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Николь Кидман о браке с Томом Крузом


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Николь Кидман счастливо живет в браке на протяжении 12 лет. У актрисы четверо детей, и она наслаждается самым удачным периодом в своей карьере. Но один вопрос по-прежнему беспокоит как журналистов, так и поклонников актрисы. Что она думает о своем первом браке с Томом Крузом?

В течение десяти лет совместной жизни они были одной из самых любимых пар Голливуда. С тех пор, как Кидман вышла замуж за суперзвезду кантри-музыки Кита Урбана, она старается ничего не говорить о своем первом браке. Но люди не могут забыть о нем.

Актриса недавно пояснила, почему не любит обсуждать все, что касается своего брака с Крузом. «Я не люблю обсуждать бывших и все подобное, потому что я замужем, - сказала Николь недавно во время интервью для Today Show. - Я очень счастлива в браке. У меня две маленьких дочери, и я думаю, что обсуждать что-либо было бы неуважением как по отношению к Тому, так и к Киту. Поэтому я стараюсь думать только о том, что есть здесь и сейчас».

Несмотря на то, что журналисты стараются избегать темы ее брака с Томом, все же время от времени подобные вопросы прорываются. И актриса всегда говорит о том, что не хочет говорить об этом из уважения к Тому и Киту. Единственное упоминание о Томе, которое она позволила себе недавно, касалось движения #MeToo.

Николь рассказала, что подобного не происходило с ней и прежде всего потому, что она была защищена влиянием Тома. «Я вышла замуж по любви, но будучи женой весьма влиятельного человека, избежала каких бы то ни было приставаний», - сказала она.

Краткая информация о Николь Кидман

Имя: Николь Кидман

День рождения: 20.06.1967

Возраст: 51 год

Место рождения: Гонолулу, США

Рост: 180 см

Вес: 55 кг

Знак Зодиака: Близнецы

Восточный гороскоп: Коза

Деятельность: актриса

Интересные факты о Николь Кидман

Факты

Несмотря на то что все считают Кидман австралийской актрисой, родина Николь – Гавайи, США. А вот оба родителя актрисы как раз из Австралии, куда они вернулись, когда Николь исполнилось три года.
С 4 лет Николь начала посещать балетную школу и попробовала себя в театральной студии.
В нелегкое время для семьи (мама актрисы заболела раком) Николь смогла найти лишь работу массажистки. В то время ей было всего 17 лет.
дивительно, но Кидман так и не окончила среднюю школу, но при этом коэффициент ее интеллекта равен 132. Это уровень кандидата наук.
Кидман – большая футбольная фанатка. Она болеет за команду Sydney Swans из австралийской футбольной лиги. Ее любимый игрок – брутальный парень Барри Холл.
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0 Не нравится 0 Нравится 23.10.2018 Теги: Николь Кидман

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