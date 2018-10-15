Тарасов взывает к справедливости

Страсти вокруг скандальных футболистов Кокорина и Мамаева не утихают вот уже который день. В большинстве своем общественность довольна тем, что дебоширов отправили на два месяца в СИЗО, но находятся и те, кто готов открыто за них заступаться.

Так, например, полузащитник ФК "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей страничке в Инстаграм опубликовал трогательный пост, призывающий "разбираться в таких вещах справедливо и без давления со стороны."

Мужчина считает, что два месяца заключения слишком большой срок для спортсменов такого уровня, как Александр и Павел. Он всерьез опасается, что коллеги могут потерять спортивную форму без регулярных надлежащих тренировок. А в конце своего обращения футболист добавил: " Полагаю, ребята уже раскаялись и осознали недопустимость подобного."

Но далеко не все согласились с таким мнением Дмитрия. Многие его подписчики оставили под постом удивленные комментарии, искренне недоумевая, как такое можно прощать! Футболист не проигнорировал и их, дипломатично разъясняя свою позицию в этом скандальном вопросе. Так, он еще раз подчеркнул, что тюрьма - это слишком жестокое наказание. И вполне достаточно было бы задействовать Александра Кокорина и Павла Мамаева на общественных работах, или же заставить их построить за свой счет церковь или стадион. А когда ему напомнили про первую "жертву" спортсменов, коим является избитый водитель, Тарасов заявил, что раз мужчина уже на следующий день дает интервью, значит с ним все будет хорошо.

Напомним, что помимо Дмитрия Тарасова в защиту скандальных спортсменов выступили: Владимир Жириновский, Валерий Газзаев и Рамзан Кадыров, который пригласил Кокорина и Мамаева в чеченский клуб "Ахмат", если от тех откажутся в Питере и Краснодаре.