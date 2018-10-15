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Тарасов взывает к справедливости


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Страсти вокруг скандальных футболистов Кокорина и Мамаева не утихают вот уже который день. В большинстве своем общественность довольна тем, что дебоширов отправили на два месяца в СИЗО, но находятся и те, кто готов открыто за них заступаться.

Так, например, полузащитник ФК "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей страничке в Инстаграм опубликовал трогательный пост, призывающий "разбираться в таких вещах справедливо и без давления со стороны."  

Мужчина  считает, что два месяца заключения слишком большой срок для спортсменов такого уровня, как Александр и Павел. Он всерьез опасается, что коллеги могут потерять спортивную форму без регулярных надлежащих тренировок.  А в конце своего обращения футболист добавил: " Полагаю, ребята уже раскаялись и осознали недопустимость подобного."

Но далеко не все согласились с таким мнением Дмитрия. Многие его подписчики оставили под постом удивленные комментарии, искренне недоумевая, как такое можно прощать! Футболист не проигнорировал и их, дипломатично разъясняя свою позицию в этом скандальном вопросе. Так, он еще раз подчеркнул, что тюрьма - это слишком жестокое наказание. И вполне достаточно было бы задействовать Александра Кокорина и Павла Мамаева на общественных работах, или же заставить их построить за свой счет церковь или стадион. А когда ему напомнили про первую "жертву" спортсменов, коим является избитый водитель, Тарасов заявил, что раз мужчина уже на следующий день дает интервью, значит с ним все будет хорошо.

Напомним, что помимо Дмитрия Тарасова в защиту скандальных спортсменов выступили: Владимир Жириновский, Валерий Газзаев и Рамзан Кадыров, который пригласил Кокорина и Мамаева в чеченский клуб "Ахмат", если от тех откажутся в Питере и Краснодаре.

 

Краткая информация о Дмитрии Тарасове

Имя: Дмитрий Тарасов

Отчество: Алексеевич

День рождения: 18.03.1987

Возраст: 31 год

Место рождения: г. Канск, Красноярский Край

Рост: 192 см

Вес: 84 кг

Знак Зодиака: Рыбы

Восточный гороскоп: Кролик

Деятельность: футболист

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2 Не нравится 0 Нравится 15.10.2018 Теги: Дмитрий Тарасов

А Вы согласны с мнением Дмитрия Тарасова? 3  

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  • Никольски / 15.10.18 17:15
    -
    10
    +
    Если ты сына Тарасова побили на улице до сотрясеня мозга какие нибудь "звезды", он бы так не разговаривал. Он бы требовал бы наказания для тех, кто вызвал такое серьёзное нарушение здоровья своему близкому.
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  • Эльвира / 15.10.18 16:01
    -
    11
    +
    Эти Мамаев и Кокорин настоящие отморозки! Люди настолько зажрались, что кроме себя никого вокруг не видят. Лично я за то, чтобы им дали по вполне реальным срокам. У нас в стране таких "талантливых" футболистов пред пруди. Так что, невелика потеря для спорта. А вот эти все слова поддержки, звучат, простите, как бред сумасшедшего. Такое прощать нельзя! Никогда!
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  • Фитоняша / 15.10.18 15:33
    -
    12
    +
    Нет, ну давайте серьезно! Я понимаю, что ворон ворону и все такое, но как поведение этих "спортсменов" можно оправдать?! То есть они напились в этом ночном клубе ( а может и не только напились) и пошли машины чужие портить, человека ни в чем неповинного избивать. И очень жестоко избивать, стоит заметить! Но конечно, давайте их за это простим, ведь они футболисты, "гордость", так сказать, страны. Они немного притихнут, конечно, а потом снова пойдут, напьются и кому-нибудь проломят голову. Отлично, правда?!
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