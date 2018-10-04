Новое увлечение Димы Билана
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Певец активно взялся за освоение новой профессии. Попутно артист восстанавливает свое психоэмоциональное состояние. Делает это Дима далеко за пределами Родины.
Два дня назад Билан отправился в Индию. Сейчас он находится на территории Малого Тибета. В чужой стране артист взялся за освоение новой для себя профессии. Певец приобрел профессиональную фотоаппаратуру и с коллегой Анастасией на практике изучает искусство съемки.
В своих публикациях он делится необычными кадрами и тем, как видит окружающие его красоты через объектив фотокамеры.
Отдыхая таким необычным способом, Дима посетил лекцию Далай-ламы. По словам артиста, активным последователем учения он не является. Приезд духовного лидера буддистов случайно совпал с датой прилета Билана и его коллеги. Артист воспользовался представившейся ему возможностью послушать Далай-ламу.
Напомним, что в рамках звездных мастер-классов несколько недель назад Дмитрий рассказал поклонникам, что этим летом он не только угодил на больничную койку с воспалением легких, но и пережил депрессию. Полностью восстановиться ему еще не удалось. Поклонники, которые теперь с удвоенным интересом следят за страницей Билана, надеются, что путешествие в Тибет и новое хобби помогут артисту восстановить душевное равновесие.
Краткая информация о Диме Билане
Имя: Дима Билан
Отчество: Николаевич
День рождения: 24.12.1981
Возраст: 36 лет
Место рождения: г. Усть-Джегута, Карачаево-Черкесская АО
Рост: 182 см
Вес: 75 кг
Знак Зодиака: Козерог
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: певец
Фотографии
Фотографии
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Bot / 04.10.18 11:49Опа, а что за Анастасия такая? Может он и в стан гетеро вернуться решил, совсем так сказать «на путь истинный»?
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Твой_идеАл / 04.10.18 11:41Болезнь депрессия и восстановление в Тибете. А может слухи о злоупотреблении наркотическими веществами, вовсе не слухи?
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Персикова / 04.10.18 12:30Это на лице у него написано. Не слухи...
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Лима / 04.10.18 11:34Он мне прям нравиться стал.
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Strannik / 04.10.18 11:27Да. Это действительно клево иметь возможность заниматься тем, чем хочешь, и чисто для души.