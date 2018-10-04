Новое увлечение Димы Билана

Певец активно взялся за освоение новой профессии. Попутно артист восстанавливает свое психоэмоциональное состояние. Делает это Дима далеко за пределами Родины.

Два дня назад Билан отправился в Индию. Сейчас он находится на территории Малого Тибета. В чужой стране артист взялся за освоение новой для себя профессии. Певец приобрел профессиональную фотоаппаратуру и с коллегой Анастасией на практике изучает искусство съемки.

В своих публикациях он делится необычными кадрами и тем, как видит окружающие его красоты через объектив фотокамеры.

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Отдыхая таким необычным способом, Дима посетил лекцию Далай-ламы. По словам артиста, активным последователем учения он не является. Приезд духовного лидера буддистов случайно совпал с датой прилета Билана и его коллеги. Артист воспользовался представившейся ему возможностью послушать Далай-ламу.

Напомним, что в рамках звездных мастер-классов несколько недель назад Дмитрий рассказал поклонникам, что этим летом он не только угодил на больничную койку с воспалением легких, но и пережил депрессию. Полностью восстановиться ему еще не удалось. Поклонники, которые теперь с удвоенным интересом следят за страницей Билана, надеются, что путешествие в Тибет и новое хобби помогут артисту восстановить душевное равновесие.