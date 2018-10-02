«Тануки» помог участникам Московского марафона преодолеть дистанцию

В самом массовом забеге в России приняли участие 30 000 человек

В конце сентября в Москве состоялся Московский марафон – самый масштабный забег страны. Маршруты с дистанциями 42,2 и 10 км проходили по красивейшим местам столицы: набережным Москвы-реки, Садовому и Бульварному кольцам, Крымскому мосту, мимо Большого театра, сталинских высоток, Храма Христа Спасителя и Кремля.

Забег проходит уже в шестой раз и в этом году собрал более 30 тысяч любителей спорта из 92 стран, в их числе – 2320 иностранных участников. В рамках марафона также состоялась корпоративная эстафета и соревнования среди спортсменов на хендбайках и спортивных колясках. Впервые в рамках Московского марафона Всероссийская федерация легкой атлетики провела Кубок России по марафону, и на нем был установлен новый рекорд среди женщин.

За отдых, развлечения и моральную поддержку участников отвечал бренд японских ресторанов «Тануки». Гостей встречали ростовые куклы в костюмах Танука, суши и роллов, а также дружелюбные собаки корги. В течение всего дня аниматоры развлекали юных гостей играми, конкурсами и мастер-классами. Для болельщиков всех возрастов были организованы фотосессии, а праздничному настроению способствовали веселые диджей-сеты. Спортивный дух участников поддерживали промоутеры в ярких костюмах, а после забега можно было отдохнуть и перевести дух в зонах отдыха «Тануки».

Поддержка больших спортивных мероприятий для всей семьи – традиция «Тануки». Бренд поддерживает Московский марафон не первый год, а в августе «Тануки» выступал партнером полумарафона и детского забега «Лужники».