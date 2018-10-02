Грачевская вышла на охоту?
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Бывшая супруга Бориса Грачевского напомнила о себе эпатажным способом. Она пришла на красную дорожку в слишком откровенном платье.
Ее наряд потряс всех. Для появления на премии Анна выбрала платье в пол зеленого оттенка. Модель была максимально откровенной: глубокое декольте и высокий вырез нижней части наряда открывали все прелести девушки. Впрочем, полупрозрачная ткань рассказала об Анне еще больше. Ее грудь во всей красе и без белья смогли увидеть все желающие. Трусы под платье Анна надела.
Такого эпатажа девушке показалось недостаточно и она решила продемонстрировать все свои таланты. Прямо на ковровой дорожке Анна села на шпагат, обойдя по степени откровенности даже Волочкову.
Интересно, что на церемонию Грачевская пришла не одна, а в сопровождении нового супруга. Молодой мужчина был одет сдержанно и никак не комментировал наряд жены.
Клип «Лети,Лети» от @russian_musicbox ❤️В поддержку сборной России по Футболу на ЧМ2018 🇷🇺⚽️ Спасибо @motyaeva_nell за песню! Режиссёр @plaksin_ 🎥 С радостью приняла участие в этом проекте! 🙏🏽 «Болеем за вас и нервы,как струны»! #чм2018 #сборнаяроссии #сборнаяроссиипофутболу #чм2018пофутболу #аннаграчевская #телеведущая #ведущая #russianmusicbox #tv
Пользователи предположили, что муж Анне наскучил, и таким не хитрым способом она попыталась привлечь к себе внимание мужчин в надежде на новую партию.
Как вам наряд Анны? 4
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Серж / 02.10.18 18:55Совсем дела плохи раз в ход пошли самые примитивные приемы привлечения внимания.
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Андреевна / 02.10.18 18:35Прекрасно. Мне нравится, когда девушки, одеваясь, своим внешним видом сразу и всем сообщают, кто они, чем занимаются по жизни и обозначают цену.
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Shai / 02.10.18 18:33Голое платье короля.