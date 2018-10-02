Грачевская вышла на охоту?

Бывшая супруга Бориса Грачевского напомнила о себе эпатажным способом. Она пришла на красную дорожку в слишком откровенном платье.

​

Ее наряд потряс всех. Для появления на премии Анна выбрала платье в пол зеленого оттенка. Модель была максимально откровенной: глубокое декольте и высокий вырез нижней части наряда открывали все прелести девушки. Впрочем, полупрозрачная ткань рассказала об Анне еще больше. Ее грудь во всей красе и без белья смогли увидеть все желающие. Трусы под платье Анна надела.

Такого эпатажа девушке показалось недостаточно и она решила продемонстрировать все свои таланты. Прямо на ковровой дорожке Анна села на шпагат, обойдя по степени откровенности даже Волочкову.

Интересно, что на церемонию Грачевская пришла не одна, а в сопровождении нового супруга. Молодой мужчина был одет сдержанно и никак не комментировал наряд жены.

Пользователи предположили, что муж Анне наскучил, и таким не хитрым способом она попыталась привлечь к себе внимание мужчин в надежде на новую партию.