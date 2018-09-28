Недостатки Трампа вдохновили Барбру Стрейзанд

Новый альбом Барбры Стрейзанд Walls («Стены») явно удивит поклонников певицы, и выход его запланирован уже на 2 ноября. Это ее первый альбом с 2005 года, который состоит из оригинальных композиций. Певица призналась, что вдохновило ее на создание пластинки неуважительное поведение президента США Дональда Трампа по отношению к королеве.

Певица, которой исполнилось 76 лет, сказала, что отсутствие в Трампе «изящества и достоинства, рассудительности и сочувствия» повлияло на ее новую работу. В интервью передаче Good Morning Britain Барбра сказала, что поведение Трампа во время июльского визита в Британию, когда он прошел прямо перед королевой во время мероприятия в Виндзорском дворце, вдохновило ее на творчество.

«Я не могла сдержать свои эмоции, - сказала певица. - Те выборы внушили мне ужас. У этого человека не хватает изящества, достоинства, рассудительности и сочувствия. Как же это все случилось? Пройти перед королевой - это был шок для меня. Ей 92 года. Где его манеры? Такое отсутствие достоинства не может быть у президента Соединенных Штатов».

Стрейзанд также высказалась о фильме «Звезда родилась» с Брэдли Купером и Леди Гагой, который появится на экранах третьего октября. Стрейзанд, которая играла Эстер Хоффман в оригинале, сказала, что видела часть фильма, когда он еще не был закончен.

«Брэдли очень открыт, - сказала она. - Он сказал, чтобы я высказала ему все, что думаю».

Стрейзанд также поблагодарила Леди Гагу за то, что та выбрала для премьеры фильма золотисто-серебристое платье, такое же, как сама Барбра надевала на церемонию «Грэмми». «Меня критиковали, потому что я просто выбирала платья из своего шкафа», - призналась она.