 
 
 

 
 
На главную
 
 

Недостатки Трампа вдохновили Барбру Стрейзанд


0 0

Новый альбом Барбры Стрейзанд Walls («Стены») явно удивит поклонников певицы, и выход его запланирован уже на 2 ноября. Это ее первый альбом с 2005 года, который состоит из оригинальных композиций. Певица призналась, что вдохновило ее на создание пластинки неуважительное поведение президента США Дональда Трампа по отношению к королеве.

Певица, которой исполнилось 76 лет, сказала, что отсутствие в Трампе «изящества и достоинства, рассудительности и сочувствия» повлияло на ее новую работу. В интервью передаче Good Morning Britain Барбра сказала, что поведение Трампа во время июльского визита в Британию, когда он прошел прямо перед королевой во время мероприятия в Виндзорском дворце, вдохновило ее на творчество.

«Я не могла сдержать свои эмоции, - сказала певица. - Те выборы внушили мне ужас. У этого человека не хватает изящества, достоинства, рассудительности и сочувствия. Как же это все случилось? Пройти перед королевой - это был шок для меня. Ей 92 года. Где его манеры? Такое отсутствие достоинства не может быть у президента Соединенных Штатов».

Стрейзанд также высказалась о фильме «Звезда родилась» с Брэдли Купером и Леди Гагой, который появится на экранах третьего октября. Стрейзанд, которая играла Эстер Хоффман в оригинале, сказала, что видела часть фильма, когда он еще не был закончен.

«Брэдли очень открыт, - сказала она. - Он сказал, чтобы я высказала ему все, что думаю».

Стрейзанд также поблагодарила Леди Гагу за то, что та выбрала для премьеры фильма золотисто-серебристое платье, такое же, как сама Барбра надевала на церемонию «Грэмми». «Меня критиковали, потому что я просто выбирала платья из своего шкафа», - призналась она.


0 Не нравится 0 Нравится 28.09.2018 Теги: Барбра Стрейзанд

А вы что думаете о поведении Трампа? 3  

Оставить комментарий
  • Анна / 29.09.18 01:52
    -
    0
    +
    Забавно действительно, он вышагивал как король мира, ему похоже вообще было наплевать на всякие там церемонии. Хоть я и не в восторге от условностей британского королевского двора, но все же некрасиво было, женщине более 90 лет, хоть элементарное уважение к пожилым надо иметь. А Стрейзанд молодец, что выпустила новый альбом.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Вики / 29.09.18 01:48
    -
    0
    +
    Какая она молодец, в таком возрасте еще пластинки выпускает, а выглядит вообще шикарно, я горжусь такими сильными женщинами, она мудрая.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • tanuki / 29.09.18 01:47
    -
    0
    +
    Мне кажется, что Трамп обычный мужлан, даже не понимаю, почему его выбрали, ни ума, ни понимания того, как вести себя, да и в политике он ничего не соображает, столько ошибок уже наделал. Мне кажется, его многие американцы недолюбливают, а звезды Голливуда на него вообще зуб имеют.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Не хочешь видеть рекламу? Зарегистрируйся
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору