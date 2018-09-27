Жизель Бюндхен: гламур и материнство

Жизель Бюндхен придала материнству гламурный лоск в мгновенно ставшей знаменитой фотографии, сделанной в 2013 году, на которой она кормит грудью дочь Вивиан. Крошке на тот момент был один год от роду. Однако мало кто знает, что материнство стало для модели серьезным испытанием.

В своих мемуарах «Уроки: мой путь к значимой жизни», написанных в стиле дневника, модель, которая ранее старалась ничего не рассказывать о себе, заявила, что материнство было для нее более серьезным испытанием, чем может показаться при взгляде на ту фотографию.

«Снаружи что-то может выглядеть превосходно, но в действительности вы не имеете ни малейшего представления о том, что происходит, - признается Жизель в интервью изданию PEOPLE. - Я чувствовала, что настало время поделиться тем, какой уязвимой и хрупкой я была временами, это позволило мне понять, что я не хотела бы поменять ничего из пережитого, потому что этот опыт сделал меня той, кто я есть».

В 2009 году Жизель вышла замуж за игрока в американский футбол Тома Брэди, в том же году родился их сын Бенджамин, через три года появилась и дочь Вивиан.

На фотографиях Том и Жизель выглядят идеальной семьей, но модель признается, что в жизни она нередко чувствовала себя потерянной. «Когда я стала мамой, я потеряла себя. Как будто часть меня умерла, - говорит она. - Я была очень независимой персоной. В этом была вся я. А теперь у меня было это маленькое существо, и я поняла, что не могу делать некоторые вещи, и это было трудно для меня. Я всегда хотела быть матерью, но настоящий опыт этого был небольшим шоком для меня».

Она также признается, что стрессы материнства не самым лучшим образом сказывались иногда на ее браке. Модель рассказала, что у них с мужем были некоторые разногласия, касающиеся в том числе и его нежелания уходить из футбола. Однажды она даже написала ему гневное письмо на бумаге, но сожгла его.