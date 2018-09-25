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Темникова не понравилась мужу


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Яркая помада и искусственно увеличенный контур губ не понравились ни мужу певицы, ни фанатам.

Елена Темникова после ухода из группы «Серебро» редко позволяет себе смелые образы и чаще всего делает это для сцены. В жизни она одевается просто и наносит на лицо мейк, приближенный к натуральному.

На днях вместе с Юрием Столяровым Елена попробовала смелый вариант макияжа. Именитый визажист нанес Темниковой идеальный тон и удачно подчеркнул ее глаза полупрозрачной дымкой. Самым ярким акцентом мейкапа стали губы темно-вишневого тона.

По признанию Елены, муж был против такого макияжа. А вот поклонникам образ понравился. Некоторые из них расстроились, подумав, что Елена увеличила себе губы. На самом деле это сделал Юрий и исключительно с помощью косметики.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Юра @stolyarovyuriy за 💄. Муж против. А вы?

Публикация от Elena Temnikova / Темникова (@lenatemnikovaofficial)

Темникова против подобного вмешательства. Ранее в интервью она рассказывала, что в собственной внешности ее устраивает все.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Выше крыш». Мой новый рекорд по вашим просмотрам🏆🙌🏻♥️♥️♥️. Спасибо. Создано эксклюзивно для вас в @applemusic. В поддержку мини-альбомов скоро мы представим с Apple Music ещё один нереально крутой подарок, который не делал пока ни один артист в нашей стране. Stay tuned! А пока смотрим красоту снятую в потрясающем месте: на крыше входной арки Парка Горького @parkgorkogo ❤️ и 👉🏻добавляем в свои аудио-коллекции акустические версии вами любимых треков. - Факт: Парк Горького за выходные посещают 200-300.000 тысяч человек (население Кургана, моего родного города, чуть более 300 тыс человек 🙈), рекорд был поставлен в августе 2017 года, за один уик-энд в парке побывали 800.000 человек. Меня там тоже очень часто можно встретить. Иногда на велосипеде, иногда на самокате (кто пробовал электросамокаты в аренду? @masterastakhov мне открыл их :) #ВышеКрыш

Публикация от Elena Temnikova / Темникова (@lenatemnikovaofficial)

По мнению Елены, лучший рецепт красоты – это счастье, которое наполняет женщину изнутри и передается в походке, жестах, улыбке и взглядах. Единственное за чем Елена следит тщательно – это кожа лица. Темникова регулярно посещает косметолога. 

Краткая информация о Елене Темниковой

Имя: Елена Темникова

Отчество: Владимировна

День рождения: 18.04.1985

Возраст: 33 года

Место рождения: Курган

Рост: 165 см

Вес: 49 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Бык

Деятельность: певица, телеведущая

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0 Не нравится 0 Нравится 25.09.2018 Теги: Елена Темникова

Как вам образ Елены? 4  

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