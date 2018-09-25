Темникова не понравилась мужу

Яркая помада и искусственно увеличенный контур губ не понравились ни мужу певицы, ни фанатам.

Елена Темникова после ухода из группы «Серебро» редко позволяет себе смелые образы и чаще всего делает это для сцены. В жизни она одевается просто и наносит на лицо мейк, приближенный к натуральному.

На днях вместе с Юрием Столяровым Елена попробовала смелый вариант макияжа. Именитый визажист нанес Темниковой идеальный тон и удачно подчеркнул ее глаза полупрозрачной дымкой. Самым ярким акцентом мейкапа стали губы темно-вишневого тона.

По признанию Елены, муж был против такого макияжа. А вот поклонникам образ понравился. Некоторые из них расстроились, подумав, что Елена увеличила себе губы. На самом деле это сделал Юрий и исключительно с помощью косметики.

Темникова против подобного вмешательства. Ранее в интервью она рассказывала, что в собственной внешности ее устраивает все.

По мнению Елены, лучший рецепт красоты – это счастье, которое наполняет женщину изнутри и передается в походке, жестах, улыбке и взглядах. Единственное за чем Елена следит тщательно – это кожа лица. Темникова регулярно посещает косметолога.