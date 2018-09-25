Темникова не понравилась мужу
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Яркая помада и искусственно увеличенный контур губ не понравились ни мужу певицы, ни фанатам.
Елена Темникова после ухода из группы «Серебро» редко позволяет себе смелые образы и чаще всего делает это для сцены. В жизни она одевается просто и наносит на лицо мейк, приближенный к натуральному.
На днях вместе с Юрием Столяровым Елена попробовала смелый вариант макияжа. Именитый визажист нанес Темниковой идеальный тон и удачно подчеркнул ее глаза полупрозрачной дымкой. Самым ярким акцентом мейкапа стали губы темно-вишневого тона.
По признанию Елены, муж был против такого макияжа. А вот поклонникам образ понравился. Некоторые из них расстроились, подумав, что Елена увеличила себе губы. На самом деле это сделал Юрий и исключительно с помощью косметики.
Темникова против подобного вмешательства. Ранее в интервью она рассказывала, что в собственной внешности ее устраивает все.
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По мнению Елены, лучший рецепт красоты – это счастье, которое наполняет женщину изнутри и передается в походке, жестах, улыбке и взглядах. Единственное за чем Елена следит тщательно – это кожа лица. Темникова регулярно посещает косметолога.
Краткая информация о Елене Темниковой
Имя: Елена Темникова
Отчество: Владимировна
День рождения: 18.04.1985
Возраст: 33 года
Место рождения: Курган
Рост: 165 см
Вес: 49 кг
Знак Зодиака: Овен
Восточный гороскоп: Бык
Деятельность: певица, телеведущая
Фотографии
Фотографии
Как вам образ Елены? 4
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Ann / 25.09.18 21:46Согласна с мужем!
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Sakskaya / 25.09.18 21:39Красиво только на картинке, а представьте в жизни этот контур, выходящий за пределы губ? Стало страшно?
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Мэри / 25.09.18 21:30Класс! Мне нравится. Помада смотрится вообще атас!