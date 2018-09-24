Кому Робби Уильямс разбил сердце?

Робби Уильямс (Robbie Williams) и Айда Филд (Ayda Field) недавно приветствовали рождение третьего ребенка, и теперь Айда рассказала о том, как ее муж трижды разбил ее сердце до того, как пара поженилась.

«Роб трижды бросал меня. Он такой плохой человек. Я знаю, мы все думаем так, - сказала Айда. - Я полагала, что все в наших отношениях превосходно, а потом мое сердце было разбито. Я думаю, сегодня Роб будет спать на кушетке, потому что все это напомнило мне о том, каким ужасным он бывал со мной».

В начале сентября Робби и Айда объявили о том, что их дочь Колетт Жозефина Уильямс была рождена суррогатной матерью. «Мы все это время хранили наш особенный секрет, - написала тогда Айда. - Теперь мы рады поделиться счастливым событием и сказать, что у нас появилась малышка. Мир, приветствуй Колетт Жозефину Уильямс. Наш путь был трудным, поэтому мы ничего не говорили».

Недавно певец признался, что жениться никогда не планировал, как и иметь детей. Но он отступил от жизненных принципов, когда встретил свою будущую супругу. В передаче This Morning он заявил: «Мы полностью поддерживаем друг друга. У нее свой собственный невроз, у меня - свой. Наши сумасбродства совпадают. Она намного спокойнее меня во всем, что она делает. Я присматриваю за ней, а она ухаживает за мной, и именно так работает любовь, которая должна быть в отношениях».

Ранее певец неоднократно признавался, что у него есть проблемы с психикой и он борется со своими «тараканами». По его словам, он был много раз близок к смерти из-за употребления запрещенных препаратов, жизнь свою он нередко сравнивает с американскими горками.