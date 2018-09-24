Стас Михайлов отказался выступать

Вслед за Егором Кридом и Элджеем концерт в Дагестане отменил Стас Михайлов. По словам представителей певца, причиной такого решения стало невыполнение условий со стороны организаторов.

Фирма, с которой сотрудничал Стас, утверждает, что все обвинения в их сторону – это неправда. Организаторы рассказали, что райдер они выполнили полностью, билеты на концерт были выкуплены. Почему Стас отказался приехать, они достоверно не знают.

Тот факт, что сторона певца полностью вернула перечисленный им ранее гонорар, является прямым свидетельством, что фирма свои обязательства выполнила честно. По словам одного из сотрудников, если бы они нарушили условия или подвели артиста, он, согласно договоренностям, должен был оставить гонорар у себя.

Представители СМИ предполагают, что отказ артиста мог быть связан со скандалом, который ранее разыгрался с Егором Кридом. Организаторы опровергают данный факт. Они отмечают, что обстановка в республике спокойная и стабильная. Люди выкупают билеты и хотят видеть на сцене исполнителей. Никаких волнений в обществе на эту тему нет. Вся война ведется между отдельными личностями в инстаграме. К реальной обстановке словесные интернет-баталии никакого отношения не имеют.

Также организаторы отметили, что концерт был отменен Михайловым не только в Дагестане. Стас отказался выступать и в Чечне. Очевидно, у артиста были свои личные обстоятельства и мотивы, которые к предполагаемым журналистами причинам отношения не имеют.