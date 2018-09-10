 
 
 

 
 
На главную
 
 

Дэвид Бекхэм признался в любви… не жене


0 0

Дэвид Бекхэм (David Beckham) с радостью дарит окружающим свою любовь. Бывший футболист заинтриговал поклонников, отправив в Insta поздравление с днем рождения некой особой персоне, он даже признался ей в любви. И это точно была не жена.

На самом деле, послание было адресовано его лучшему другу Гаю Ричи. Они знакомы многие годы, и Дэвид не удержался от того, чтобы воздать почести режиссеру в этот особый день, поздравив его с днем рождения и признавшись в любви.

В своем сообщении Дэвид назвал Гая одним из самых великодушных людей, которых он знает, и пожелал счастья в этот знаменательный и чудесный день.

Бекхэмы вновь появились на прошлой неделе в заголовках после того, как их фотография заняла обложку октябрьского номера британского издания Vogue. На первый взгляд кажется, что Дэвид отсутствует в номере, так как на обложке изображены только Виктория, четверо их детей и собака, пишет издание Hello!.

Тем не менее Дэвид все же появляется на черно-белом фото в варианте журнала для подписчиков. Он запечатлен лежащим на траве с его женой, в то время как их семилетняя дочь Харпер качается на деревянных качелях поодаль.

Виктория была выбрана для обложки журнала в ознаменование десятилетия ее успешного модельного бизнеса. Дэвид не устает гордиться своей женой. «Виктория много и тяжело работала все эти десять лет, чтобы создать невероятно успешный бренд, и я горжусь ею, - написал он в Insta. - Я счастлив, что могу поддержать ее мечты».

Напомним, не так давно появились слухи, что пара намерена разойтись после более чем 20 лет брака. Однако позднее официальные представители пары назвали эти слухи «дикими» и «смехотворными». Ранее Дэвид писал об их браке: «Люди говорят о нас, что мы остаемся вместе потому, что представляем собой бренд. Конечно, это не так. Мы вместе, потому что любим друг друга и потому что у нас четверо замечательных детей».

Краткая информация о Дэвиде Бекхэме

Имя: Дэвид Бекхэм

День рождения: 02.05.1975

Возраст: 43 года

Место рождения: г. Лондон, Великобритания

Рост: 185 см

Вес: 78 кг

Знак Зодиака: Телец

Восточный гороскоп: Кролик

Деятельность: футболист, полузащитник

Смотреть фотографии с Дэвидом Бекхэмом

Фотографии

Показать еще

Фотографии



0 Не нравится 0 Нравится 10.09.2018 Теги: дэвид бекхэм

А вам нравится пара? 5  

Оставить комментарий
Не хочешь видеть рекламу? Зарегистрируйся
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору