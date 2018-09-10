Дэвид Бекхэм признался в любви… не жене
0 0
Дэвид Бекхэм (David Beckham) с радостью дарит окружающим свою любовь. Бывший футболист заинтриговал поклонников, отправив в Insta поздравление с днем рождения некой особой персоне, он даже признался ей в любви. И это точно была не жена.
На самом деле, послание было адресовано его лучшему другу Гаю Ричи. Они знакомы многие годы, и Дэвид не удержался от того, чтобы воздать почести режиссеру в этот особый день, поздравив его с днем рождения и признавшись в любви.
В своем сообщении Дэвид назвал Гая одним из самых великодушных людей, которых он знает, и пожелал счастья в этот знаменательный и чудесный день.
Бекхэмы вновь появились на прошлой неделе в заголовках после того, как их фотография заняла обложку октябрьского номера британского издания Vogue. На первый взгляд кажется, что Дэвид отсутствует в номере, так как на обложке изображены только Виктория, четверо их детей и собака, пишет издание Hello!.
Тем не менее Дэвид все же появляется на черно-белом фото в варианте журнала для подписчиков. Он запечатлен лежащим на траве с его женой, в то время как их семилетняя дочь Харпер качается на деревянных качелях поодаль.
Виктория была выбрана для обложки журнала в ознаменование десятилетия ее успешного модельного бизнеса. Дэвид не устает гордиться своей женой. «Виктория много и тяжело работала все эти десять лет, чтобы создать невероятно успешный бренд, и я горжусь ею, - написал он в Insta. - Я счастлив, что могу поддержать ее мечты».
Напомним, не так давно появились слухи, что пара намерена разойтись после более чем 20 лет брака. Однако позднее официальные представители пары назвали эти слухи «дикими» и «смехотворными». Ранее Дэвид писал об их браке: «Люди говорят о нас, что мы остаемся вместе потому, что представляем собой бренд. Конечно, это не так. Мы вместе, потому что любим друг друга и потому что у нас четверо замечательных детей».
Краткая информация о Дэвиде Бекхэме
Имя: Дэвид Бекхэм
День рождения: 02.05.1975
Возраст: 43 года
Место рождения: г. Лондон, Великобритания
Рост: 185 см
Вес: 78 кг
Знак Зодиака: Телец
Восточный гороскоп: Кролик
Деятельность: футболист, полузащитник
Фотографии
Фотографии
А вам нравится пара? 5
-
Инна / 11.09.18 01:16Дэвид такой симпатяга)
-
Дарья / 11.09.18 01:15Они успешные, красивые, все такие глянцевые, даже иногда возникает сомнение, а реальная ли это семья или всего лишь проект?
-
Марта / 11.09.18 01:15Очень красивое фото их совместное, я вообще люблю черно-белые снимки, в ретро-стиле.
-
Вика / 11.09.18 01:10Я состою в браке уже 15 лет, и пока мы с мужем друг другу не надоели) Виктория очень стильная женщина, дизайнер, успешная бизнесвумен, зачем ему уходить от такой женщины?
-
Ники / 11.09.18 01:08Очень красивая и успешная пара, не знаю, почему все приписывают им скорый развод. У них все гармонично, они оба занимаются любимым делом, нет раздражающих основных моментов, думаю, все у них будет хорошо.