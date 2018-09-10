Дэвид Бекхэм признался в любви… не жене

Дэвид Бекхэм (David Beckham) с радостью дарит окружающим свою любовь. Бывший футболист заинтриговал поклонников, отправив в Insta поздравление с днем рождения некой особой персоне, он даже признался ей в любви. И это точно была не жена.

На самом деле, послание было адресовано его лучшему другу Гаю Ричи. Они знакомы многие годы, и Дэвид не удержался от того, чтобы воздать почести режиссеру в этот особый день, поздравив его с днем рождения и признавшись в любви.

В своем сообщении Дэвид назвал Гая одним из самых великодушных людей, которых он знает, и пожелал счастья в этот знаменательный и чудесный день.

Бекхэмы вновь появились на прошлой неделе в заголовках после того, как их фотография заняла обложку октябрьского номера британского издания Vogue. На первый взгляд кажется, что Дэвид отсутствует в номере, так как на обложке изображены только Виктория, четверо их детей и собака, пишет издание Hello!.

Тем не менее Дэвид все же появляется на черно-белом фото в варианте журнала для подписчиков. Он запечатлен лежащим на траве с его женой, в то время как их семилетняя дочь Харпер качается на деревянных качелях поодаль.

Виктория была выбрана для обложки журнала в ознаменование десятилетия ее успешного модельного бизнеса. Дэвид не устает гордиться своей женой. «Виктория много и тяжело работала все эти десять лет, чтобы создать невероятно успешный бренд, и я горжусь ею, - написал он в Insta. - Я счастлив, что могу поддержать ее мечты».

Напомним, не так давно появились слухи, что пара намерена разойтись после более чем 20 лет брака. Однако позднее официальные представители пары назвали эти слухи «дикими» и «смехотворными». Ранее Дэвид писал об их браке: «Люди говорят о нас, что мы остаемся вместе потому, что представляем собой бренд. Конечно, это не так. Мы вместе, потому что любим друг друга и потому что у нас четверо замечательных детей».