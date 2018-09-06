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Вещи Робина Уильямса продадут с молотка


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Принадлежавшие знаменитому актеру Робину Уильямсу (Robin Williams) вещи будут выставлены на аукционе. В числе распродаваемого: футболка с питанием от батареек, различные награды, реквизит к фильмам и многое другое. Всего в списке аукциона Sotheby’s указаны сотни пунктов.

Аукцион, название которого «Создавая сцену: коллекция Маршы и Робина Уильямсов», пройдет в следующем месяце в Нью-Йорке. Будет выставлено всего более трехсот различных предметов, отражающих интересы и карьерные шаги Робина и его жены Маршы. Помимо прочего, будут проданы меч и кинжал из фильма «Крюк» 1992 года и футболка с питанием от батареек, в которой Робин вышел на сцену «Оскара» в 2000 году, когда пел песню из сериала «Южный парк».

Также с молотка уйдут награды Уильямса «Золотой глобус» за картины «Морк и Минди», «Доброе утро, Вьетнам», «Король-рыбак», «Миссис Даутфайр» и многое другое. В коллекции также имеется акварельная картина из фильма «Умница Уилл Хантинг», нарисованная режиссером Гасом Ван Сентом и подписанная как подарок Уильямсу. В фильме картина висела в кабинете психолога, которого играл Робин.

Будет выставлено более 40 наручных часов из персональной коллекции актера, включая несколько подаренных ему женой. Будут проданы и часы, которые Робин носил в фильме «Общество мертвых поэтов». На задней крышке часов выгравирована надпись «Робин Уильямс Общество мертвых поэтов 1988». Они были подарены актеру после окончания работы над фильмом.

Часть средств, полученных от аукциона, будет направлена в благотворительные организации, которые поддерживали актер и его жена.

Напомним, обладателя премии «Оскар» нашли мертвым в его доме в Калифорнии. Трагедия случилась в 2014 году. Предположительно, 63-летний актер совершил самоубийство. В опубликованных сводках офиса коронера значится – на теле присутствовали следы асфиксии.

Краткая информация о Робине Уильямсе

Имя: Робин Уильямс

День рождения: 21.07.1951

Годы жизни: 67 лет

Дата смерти: 11.08.2014

Место захоронения: кремирован, прах развеян в округе Марин над заливом Сан-Франциско

Причина смерти: суицид

Место рождения: г. Чикаго, штат Иллинойс, США

Рост: 173 см

Вес: 0 кг

Знак Зодиака: Рак

Восточный гороскоп: Кролик

Деятельность: актер, режиссер, сценарист

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0 Не нравится 0 Нравится 06.09.2018 Теги: Робин Уильямс

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