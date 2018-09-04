Подписчики пристыдили Седокову
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Серия неприглядных снимков Анны неприятно удивила пользователей.
Анна Седокова любит провоцировать фолловеров. Она часто откровенно рассказывает о своей интимной жизни, также открыто она говорит о скандалах с бывшими мужьями и не стесняется демонстрировать трудности, с которыми сталкивается в жизни.
Не менее щедро артистка публикует свои откровенные фотографии, демонстрирующие оголенные части тела. Одна из последних публикаций певицы моментально разлетелась по разным пабликам и вызвала бурю негативных эмоций среди подписчиков.
На серии снимков Анна запечатлена с сыном Гектором. Одетая в купальник Седокова отдыхает с сыном на шезлонгах. Возмутило фолловеров не это, а ракурс фотографий. Анну запечатлели в неприглядном виде, продемонстрировав ее далеко не точеную фигуру. На первом плане оказались ягодицы и верхняя часть ног певицы. При беглом взгляде на фото у пользователей складывалось впечатление, будто артистка лежит без купальника.
«Удивила…. Красиво, но как-то пошловато», «Ну и ракурс! Я подумала это фото с какого-то порнушного аккаунта», «Ни стыда, ни совести, ни норм уважения к людям», «У мамы мозгов нет…».
Седокова в начале никак не реагировала на едкие комментарии подписчиков, но спустя некоторое время призналась, что они натолкнули ее на размышления. Что она думает по этому поводу, все желающие немного позже смогут прочитать в ее авторской колонке на одном из интернет-порталов.
Краткая информация об Анне Седоковой
Имя: Анна Седокова
Отчество: Владимировна
День рождения: 16.12.1982
Возраст: 35 лет
Место рождения: Киев, Украина
Рост: 170 см
Вес: 49 кг
Знак Зодиака: Стрелец
Восточный гороскоп: Собака
Деятельность: певица, актриса, ведущая
Фотографии
Фотографии
Как вам фото Седоковой? 6
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Радугадуга / 05.09.18 08:53Указан вес 49 кг. Неудачная шутка, учитывая негативный комментарий в этой же статье - "Возмутило фолловеров не это, а ракурс фотографий. Анну запечатлели в неприглядном виде, продемонстрировав ее далеко не точеную фигуру." А ракурс вполне себе житейский, не для публичных фото, разумеется.
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Lima / 05.09.18 01:47А "индустрия красоты" и "!идеальные параметры".....? Ведь даже спрятаться некуда от откляченых задниц, призывно открытых ртов, похожих на гениталии, вытаращенных титек, от продажности и "готовности на всё". Так людей унижать....И всё это бл-во происходит на фоне тотального грабежа и одурачивания народа.
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Нита / 04.09.18 13:28Странные фото для Седоковой, которая все время талию «худит» фотошопом святым. Она точно специально это сделала, чтобы пользователей на портал, с которым контракт подписала, привлечь.
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Наталья / 04.09.18 13:13Такие фото есть у всех, но выставлять их на всеобщее обозрение, сразу серией и просить, выберите лучшую – зачем?
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Sovest / 04.09.18 12:44Женщина, ну вот куда вы. Велосипедки и в песочницу!