Подписчики пристыдили Седокову

Серия неприглядных снимков Анны неприятно удивила пользователей.

Анна Седокова любит провоцировать фолловеров. Она часто откровенно рассказывает о своей интимной жизни, также открыто она говорит о скандалах с бывшими мужьями и не стесняется демонстрировать трудности, с которыми сталкивается в жизни.

Не менее щедро артистка публикует свои откровенные фотографии, демонстрирующие оголенные части тела. Одна из последних публикаций певицы моментально разлетелась по разным пабликам и вызвала бурю негативных эмоций среди подписчиков.

На серии снимков Анна запечатлена с сыном Гектором. Одетая в купальник Седокова отдыхает с сыном на шезлонгах. Возмутило фолловеров не это, а ракурс фотографий. Анну запечатлели в неприглядном виде, продемонстрировав ее далеко не точеную фигуру. На первом плане оказались ягодицы и верхняя часть ног певицы. При беглом взгляде на фото у пользователей складывалось впечатление, будто артистка лежит без купальника.

«Удивила…. Красиво, но как-то пошловато», «Ну и ракурс! Я подумала это фото с какого-то порнушного аккаунта», «Ни стыда, ни совести, ни норм уважения к людям», «У мамы мозгов нет…».

Седокова в начале никак не реагировала на едкие комментарии подписчиков, но спустя некоторое время призналась, что они натолкнули ее на размышления. Что она думает по этому поводу, все желающие немного позже смогут прочитать в ее авторской колонке на одном из интернет-порталов.