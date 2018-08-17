Лариса Гузеева обрушилась с критикой на своих коллег
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Лариса Гузеева является той звездой, которая действительно лично ведет и общается на своей страничке в социальных сетях. Оно достаточно откровенно и открыто общается, и делится своим мнением с пользователями сети. В виртуальном пространстве Гузеева высказывает свое личное мнение о вещах, которые производят вокруг нее не только она съемочной площадке, но и в обычной жизни. Из-за этого часто возникают перепалки с подписчиками.
Гузеева постоянно следит за тем, чтобы фанаты и подписчики ее странички не ругались матом, не обижали других пользователей. Борется с ними она стандартными способами, банит всех невоспитанных личностей. некоторые артисты сами отслеживают ее посты и внимательно читают их, вдруг она упомянула их в своих публикациях. Совсем недавно Гузеева очень сильно раскритиковала тех, кто не следит за комментариями на совей странице.
Конфликты не обходят актрису стороной, недавно пользователи сети пытались обидеть ее родную дочь, но она быстро наказала виновных и разобралась со всеми обидчиками. Также произошел небольшой конфликт с Василисой Володиной, но в большую ссору это не переросло, так как конфликт был быстро урегулирован.
Краткая информация о Ларисе Гузеевой
Имя: Лариса Гузеева
Отчество: Андреевна
День рождения: 23.05.1959 ( возраст: 59 лет )
Место рождения: с. Буртинское, Оренбургская обл.
Рост: 167 см
Вес: 70 кг
Знак Зодиака: Близнецы
Восточный гороскоп: Кабан
Деятельность: актриса, телеведущая
Фотографии
Фотографии
Насколько радикальный поступок Гузеевой? 3
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Васаби / 17.08.18 18:01Когда же вы будете проверять то, что вы наговорили-надиктовали и комп записал с голоса? Другими причинами мне сложно объяснить все ляпы, что просто в диком количестве в этой коротенькой статейке. Это не только не уважение к читателю, но и прежде всего в вам самим.
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София / 17.08.18 14:51Очень хорошо, что Гузеева лично ведет свой профиль в сети, это действительно подкупает. Обычно звезды не особо следят за этим и либо фанаты находят фейковый аккаунт, либо с ними ведет беседы представитель звезды. Естественно реакция на оскорбления нормального человека будет бан, поэтому считаю поступок Гузеевой полностью оправданным.
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Лариса / 17.08.18 14:44Поступок Гузеевой абсолютно правильный, поэтому не стоит ее критиковать. Если оно хочет банить кого-то на своей страничке, то пусть это делает, она имеет на это полное право. Даже если человек ни в чем не виноват, а уж за критику тем более. Я думаю, если все будут чистить токсичных пользователей, то общение в сети станет более адекватным, чем это есть на данный момент.