Лариса Гузеева обрушилась с критикой на своих коллег

Лариса Гузеева является той звездой, которая действительно лично ведет и общается на своей страничке в социальных сетях. Оно достаточно откровенно и открыто общается, и делится своим мнением с пользователями сети. В виртуальном пространстве Гузеева высказывает свое личное мнение о вещах, которые производят вокруг нее не только она съемочной площадке, но и в обычной жизни. Из-за этого часто возникают перепалки с подписчиками.

Гузеева постоянно следит за тем, чтобы фанаты и подписчики ее странички не ругались матом, не обижали других пользователей. Борется с ними она стандартными способами, банит всех невоспитанных личностей. некоторые артисты сами отслеживают ее посты и внимательно читают их, вдруг она упомянула их в своих публикациях. Совсем недавно Гузеева очень сильно раскритиковала тех, кто не следит за комментариями на совей странице.

По ее мнению, такие артисты собирают вокруг себя толпу некультурных людей, которые оскорбляют друг друга и артиста в частности. Она с ужасом смотрит на то, что происходит на страницах ее коллег и друзей. То, что они себе позволяют (подписчики) просто уму не постижимо. Лучше не держать возле себя такую аудиторию терпеть их оскорбления, а сразу всех банить и навсегда запрещать им посещение странички.

Конфликты не обходят актрису стороной, недавно пользователи сети пытались обидеть ее родную дочь, но она быстро наказала виновных и разобралась со всеми обидчиками. Также произошел небольшой конфликт с Василисой Володиной, но в большую ссору это не переросло, так как конфликт был быстро урегулирован.