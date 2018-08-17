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Лариса Гузеева обрушилась с критикой на своих коллег


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Лариса Гузеева является той звездой, которая действительно лично ведет и общается на своей страничке в социальных сетях. Оно достаточно откровенно и открыто общается, и делится своим мнением с пользователями сети. В виртуальном пространстве Гузеева высказывает свое личное мнение о вещах, которые производят вокруг нее не только она съемочной площадке, но и в обычной жизни. Из-за этого часто возникают перепалки с подписчиками. 

Гузеева постоянно следит за тем, чтобы фанаты и подписчики ее странички не ругались матом, не обижали других пользователей. Борется с ними она стандартными способами, банит всех невоспитанных личностей. некоторые артисты сами отслеживают ее посты и внимательно читают их, вдруг она упомянула их в своих публикациях. Совсем недавно Гузеева очень сильно раскритиковала тех, кто не следит за комментариями на совей странице. 

  • Правильно поступает со своими подписчиками Гузеева?

По ее мнению, такие артисты собирают вокруг себя толпу некультурных людей, которые оскорбляют друг друга и артиста в частности. Она с ужасом смотрит на то, что происходит на страницах ее коллег и друзей. То, что они себе позволяют (подписчики) просто уму не постижимо. Лучше не держать возле себя такую аудиторию терпеть их оскорбления, а сразу всех банить и навсегда запрещать им посещение странички.

Конфликты не обходят актрису стороной, недавно пользователи сети пытались обидеть ее родную дочь, но она быстро наказала виновных и разобралась со всеми обидчиками. Также произошел небольшой конфликт с Василисой Володиной, но в большую ссору это не переросло, так как конфликт был быстро урегулирован. 

Краткая информация о Ларисе Гузеевой

Имя: Лариса Гузеева

Отчество: Андреевна

День рождения: 23.05.1959 ( возраст: 59 лет )

Место рождения: с. Буртинское, Оренбургская обл.

Рост: 167 см

Вес: 70 кг

Знак Зодиака: Близнецы

Восточный гороскоп: Кабан

Деятельность: актриса, телеведущая

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1 Не нравится 0 Нравится 17.08.2018 Теги: Лариса Гузеева

Насколько радикальный поступок Гузеевой? 3  

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  • Васаби / 17.08.18 18:01
    -
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    Когда же вы будете проверять то, что вы наговорили-надиктовали и комп записал с голоса? Другими причинами мне сложно объяснить все ляпы, что просто в диком количестве в этой коротенькой статейке. Это не только не уважение к читателю, но и прежде всего в вам самим.
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  • София / 17.08.18 14:51
    -
    0
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    Очень хорошо, что Гузеева лично ведет свой профиль в сети, это действительно подкупает. Обычно звезды не особо следят за этим и либо фанаты находят фейковый аккаунт, либо с ними ведет беседы представитель звезды. Естественно реакция на оскорбления нормального человека будет бан, поэтому считаю поступок Гузеевой полностью оправданным.
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  • Лариса / 17.08.18 14:44
    -
    0
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    Поступок Гузеевой абсолютно правильный, поэтому не стоит ее критиковать. Если оно хочет банить кого-то на своей страничке, то пусть это делает, она имеет на это полное право. Даже если человек ни в чем не виноват, а уж за критику тем более. Я думаю, если все будут чистить токсичных пользователей, то общение в сети станет более адекватным, чем это есть на данный момент.
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