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Модный союз: Лопес и Версаче


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Созданные Дженнифер Лопес (Jennifer Lopez) и Донателлой Версаче (Donatella Versace) вещи давно уже зарекомендовали себя в модном мире, эффектно сочетаясь на красной дорожке. Дженнифер и Донателла вдобавок ко всему еще и близкие подруги. И публика замерла в ожидании – что же наденет звезда на предстоящую церемонию MTV.

Дженнифер объяснила, почему на ней обязательно будет что-нибудь от Версаче во время церемонии MTV Video Music Awards, которая состоится 20 августа. На ней певица получит награду MTV Michael Jackson Video Vanguard Award. Лопес, у которой есть собственный модный бренд, сказала, что выбор наряда должен подчеркнуть ее дружбу с Донателлой.

Впервые она встретилась с Донателлой в 1999 году на Мet Gala всего через два года после того, как ее брат Джанни был убит серийным убийцей перед входом в собственный дом в Майами. Перед тем, как застрелить основателя модного дома, убийца прошелся кровавым следом по всей стране, убив своего друга, своего бывшего любовника-миллионера из Чикаго и смотрителя кладбища.

«Мое сердце болело за Донателлу, - призналась певица изданию Vogue. - Я просто продолжала обнимать ее и держать за руку. Она была такой хрупкой в то время. Именно тогда между нами и возникла особая связь. Она была такой доброй ко мне, и мы все время были на связи. Она посылала мне платья, если я в том нуждалась».

В 2015 году Лопес и Донателла появились вместе на Met Gala. Лопес много раз выбирала для своего появления на красной дорожке наряды от Версаче, самым запоминающимся из которых стало платье с тропическим принтом, в котором она была на церемонии "Грэмми" в 2000 году. Не далее как на этой неделе, в среду, Лопес привлекла к себе внимание, появившись в обуви из коллекции Версаче 2019 года.

Краткая информация о Дженнифере Лопес

Имя: Дженнифер Лопес

День рождения: 24.07.1969

Возраст: 49 лет

Место рождения: г. Нью-Йорк, США

Рост: 170 см

Вес: 54 кг

Знак Зодиака: Лев

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: актриса, певица, танцовщица

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0 Не нравится 0 Нравится 03.08.2018 Теги: Дженнифер Лопес Донателла Версаче

А вам нравится бренд Версаче? 3  

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  • Инна / 03.08.18 15:31
    -
    0
    +
    Конечно, жалко ее безумно, потерять брата по вине какого-то маньяка, очень обидно, тем более талантливый был человек, красивые вещи выпускает его дом, но сама такие вещи не покупаю, для меня дорого, это только вот для звезд.
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  • Кира Москва / 03.08.18 15:28
    -
    1
    +
    Ну Лопес уже на пенсию пора, я вообще ее уже не воспринимаю, голос средний, тело уже не девочки, чего ею восхищаться, не спорю, выглядит она достойно, видимо, ухаживает за собой, но я все равно ее не воспринимаю, а вот Версаче - это все достижения Джанни, сестра ее боком проходила там.
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  • Алла / 03.08.18 15:25
    -
    1
    +
    Мне бренд Джей Ло не особо нравится, у нее все какое-то слишком обычное, может, поэтому она предпочитает Версаче. А так я особо не слежу за тем, кто в каких нарядах, мне такое неинтересно, я больше слушать люблю сам голос, а не любоваться шмотками.
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