Правила домостроя от Джигана
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Джиган запрещает своей супруге встречаться с подругами, гулять и отдыхать на курортах без его сопровождения. Об этом Оксана сообщила сама в своем инстаграм. После публикации всплыла неприглядная история.
Оксана Самойлова пояснила, что она абсолютно счастлива в своей семье и полностью согласна с решением супруга о том, чтобы досуг проводить вместе, а не устраивать посиделки в ресторанах с подругами. Женщина активно занимается развитием собственного бизнеса по продаже женских и детских вещей. Свободное от работы время она проводит с детьми.
У Джигана и Оксаны трое детей. Старшая девочка скоро пойдет в школу, а младшей в апреле исполнился год.
Отдыхать супруги предпочитают также всей семьей. Они путешествуют по заграничным курортам, и практически всегда берут с собой детей. В интересах малышей семья перебралась жить за город в большой дом с собственным ухоженным двором и садом.
Зная все это, пользователи, подписанные на пару в инстаграме, согласились с мнением репера и похвалили Оксану за такое отношение к мнению супруга. Многие отмечали, что они – редкая пара, за которой приятно наблюдать и примеру которой хочется следовать.
Когда я смотрю на своих знакомых,кто не замужем,я чётко вижу одну общую черту их характера)они не «женщины хранительницы очага» Они целеустремленные,веселые,красивые,зарабатывают сами и тд Но они не чувствуют своего женского начала:мягкость,чуткость,умение создавать уют вокруг себя ,умение быть за мужчиной☝️у каждого мужчины свои правила и своё виденье семьи)мой например абсолютно никуда не отпускает меня одну(в целях безопасности и не только😂)))в нашей семье под строжайшим запретом жена гуляющая(сидящая в ресторане и тд) сама по себе/с подругами ))вариант отдельного отпуска -это вообще за гранью нашей реальности)))😅когда мне муж 10 лет назад впервые сообщил эту новость-что я не могу ни с кем встречаться,тусоваться,гулять и тд без него -был скандал))😅я почувствовала себя такой ущемлённой и жестко протестовала))даже помню сходила куда-то вопреки его решению)потом был скандал до луны и обратно))💣и тут я поняла:нахрен мне это надо?))я чётко знала ,что хочу быть с будущим мужем/понимала,что все мои «подруги» это временно /осознала ,что вношу разлад в нашу будущую семью фактически на ровном месте /подрываю доверие будущего мужа и трачу наши общие нервные клетки))все взвесила и покорилась))⚖️👌с тех пор мы счастливы уже 10 лет))я продолжаю принимать его решения (предварительно дав 1001 совет )😂😂😂 после чего решения нравятся нам обоим))☝️ В общем это я к тому,что не надо выделываться ))учитесь быть ЗА мужем)👫
Нашлись и недовольные. Одна из подписчиц представилась бывшей девушкой репера и отметила, что отношения с ней начинались также. Джиган запрещал ей сидеть с подругами и проводить время в обществе не с ним. Как оказалось позже, таким образом, он скрывал свои измены. По словам девушки, исполнитель позволял себе романы с ее подругами.
Оксана подобную информацию никак не комментировала.
Отметим, что СМИ часто приписывают исполнителю романы с поклонницами и периодически подозревают его в изменах, однако, фактов, подтверждающих это, ни разу предоставлено не было.
Краткая информация о Джигане
Имя: Джиган
Отчество: Александрович
День рождения: 02.08.1985 ( возраст: 32 года )
Место рождения: г. Одесса
Рост: 172 см
Вес: 90 кг
Знак Зодиака: Лев
Восточный гороскоп: Бык
Деятельность: рэпер, певец
Фотографии
Фотографии
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Хм / 30.07.18 16:21Джиган Александрович? Точно? Проверяли?)))
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Твой_рЭп / 30.07.18 15:23Мне их средняя нравится, кипишная такая. Давно на Самойлову подписана.
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Моника / 30.07.18 14:52Ну да, а я - любовница Папы Римского, он мне тоже запрещал с подругами гулять. Пришлось уйти. Эх, Франциск....
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NB / 30.07.18 14:47Джиган этот мне не нравится, но семья у них действительно - пример для подражания всем. Детей много, что редкость сейчас и на отдых тоже всем семейством мотаются. Не нужна была бы, не делал бы для нее столько всего.