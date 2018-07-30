Правила домостроя от Джигана

Джиган запрещает своей супруге встречаться с подругами, гулять и отдыхать на курортах без его сопровождения. Об этом Оксана сообщила сама в своем инстаграм. После публикации всплыла неприглядная история.

Оксана Самойлова пояснила, что она абсолютно счастлива в своей семье и полностью согласна с решением супруга о том, чтобы досуг проводить вместе, а не устраивать посиделки в ресторанах с подругами. Женщина активно занимается развитием собственного бизнеса по продаже женских и детских вещей. Свободное от работы время она проводит с детьми.

У Джигана и Оксаны трое детей. Старшая девочка скоро пойдет в школу, а младшей в апреле исполнился год.

Отдыхать супруги предпочитают также всей семьей. Они путешествуют по заграничным курортам, и практически всегда берут с собой детей. В интересах малышей семья перебралась жить за город в большой дом с собственным ухоженным двором и садом.

Зная все это, пользователи, подписанные на пару в инстаграме, согласились с мнением репера и похвалили Оксану за такое отношение к мнению супруга. Многие отмечали, что они – редкая пара, за которой приятно наблюдать и примеру которой хочется следовать.

Нашлись и недовольные. Одна из подписчиц представилась бывшей девушкой репера и отметила, что отношения с ней начинались также. Джиган запрещал ей сидеть с подругами и проводить время в обществе не с ним. Как оказалось позже, таким образом, он скрывал свои измены. По словам девушки, исполнитель позволял себе романы с ее подругами.

Оксана подобную информацию никак не комментировала.

Лея всегда найдёт выход))😂 Публикация от Samoylova Oxana (@samoylovaoxana) 26 Июн 2018 в 8:42 PDT

Отметим, что СМИ часто приписывают исполнителю романы с поклонницами и периодически подозревают его в изменах, однако, фактов, подтверждающих это, ни разу предоставлено не было.