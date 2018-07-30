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Правила домостроя от Джигана


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Джиган запрещает своей супруге встречаться с подругами, гулять и отдыхать на курортах без его сопровождения. Об этом Оксана сообщила сама в своем инстаграм. После публикации всплыла неприглядная история.

Оксана Самойлова пояснила, что она абсолютно счастлива в своей семье и полностью согласна с решением супруга о том, чтобы досуг проводить вместе, а не устраивать посиделки в ресторанах с подругами. Женщина активно занимается развитием собственного бизнеса по продаже женских и детских вещей. Свободное от работы время она проводит с детьми.

У Джигана и Оксаны трое детей. Старшая девочка скоро пойдет в школу, а младшей в апреле исполнился год.

Отдыхать супруги предпочитают также всей семьей. Они путешествуют по заграничным курортам, и практически всегда берут с собой детей. В интересах малышей семья перебралась жить за город в большой дом с собственным ухоженным двором и садом.

Зная все это, пользователи, подписанные на пару в инстаграме, согласились с мнением репера и похвалили Оксану за такое отношение к мнению супруга. Многие отмечали, что они – редкая пара, за которой приятно наблюдать и примеру которой хочется следовать.

 

Когда я смотрю на своих знакомых,кто не замужем,я чётко вижу одну общую черту их характера)они не «женщины хранительницы очага» Они целеустремленные,веселые,красивые,зарабатывают сами и тд Но они не чувствуют своего женского начала:мягкость,чуткость,умение создавать уют вокруг себя ,умение быть за мужчиной☝️у каждого мужчины свои правила и своё виденье семьи)мой например абсолютно никуда не отпускает меня одну(в целях безопасности и не только😂)))в нашей семье под строжайшим запретом жена гуляющая(сидящая в ресторане и тд) сама по себе/с подругами ))вариант отдельного отпуска -это вообще за гранью нашей реальности)))😅когда мне муж 10 лет назад впервые сообщил эту новость-что я не могу ни с кем встречаться,тусоваться,гулять и тд без него -был скандал))😅я почувствовала себя такой ущемлённой и жестко протестовала))даже помню сходила куда-то вопреки его решению)потом был скандал до луны и обратно))💣и тут я поняла:нахрен мне это надо?))я чётко знала ,что хочу быть с будущим мужем/понимала,что все мои «подруги» это временно /осознала ,что вношу разлад в нашу будущую семью фактически на ровном месте /подрываю доверие будущего мужа и трачу наши общие нервные клетки))все взвесила и покорилась))⚖️👌с тех пор мы счастливы уже 10 лет))я продолжаю принимать его решения (предварительно дав 1001 совет )😂😂😂 после чего решения нравятся нам обоим))☝️ В общем это я к тому,что не надо выделываться ))учитесь быть ЗА мужем)👫

Публикация от Samoylova Oxana (@samoylovaoxana)

Нашлись и недовольные. Одна из подписчиц представилась бывшей девушкой репера и отметила, что отношения с ней начинались также. Джиган запрещал ей сидеть с подругами и проводить время в обществе не с ним. Как оказалось позже, таким образом, он скрывал свои измены. По словам девушки, исполнитель позволял себе романы с ее подругами.

Оксана подобную информацию никак не комментировала.

 

Лея всегда найдёт выход))😂

Публикация от Samoylova Oxana (@samoylovaoxana)

Отметим, что СМИ часто приписывают исполнителю романы с поклонницами и периодически подозревают его в изменах, однако, фактов, подтверждающих это, ни разу предоставлено не было.

Краткая информация о Джигане

Имя: Джиган

Отчество: Александрович

День рождения: 02.08.1985 ( возраст: 32 года )

Место рождения: г. Одесса

Рост: 172 см

Вес: 90 кг

Знак Зодиака: Лев

Восточный гороскоп: Бык

Деятельность: рэпер, певец

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2 Не нравится 2 Нравится 30.07.2018 Теги: Джиган

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