Дмитрий Маликов хайпанул на ЛГБТ

В прошлом году Дмитрий Маликов провозгласил себя «Императором Твиттера» и несколько раз довольно удачно хайпанул в соцсетях. Артисту это явно понравилось и за последние полгода в Instagram и Twitter артиста появилось немало провокационных постов и роликов. Но один из недавних постов оказался настолько скандальным, что Маликов, похоже, сам был в шоке.

25 июля Дмитрий открыл своим подписчикам Twitter «секрет успеха в шоу-бизнесе». По мнению Маликова, для успеха необходимы не талант, не вокал и не внешность, а... — «педрильство» и «еврейство». В идеале же «педрильное еврейство», но впрочем, бывают редкие исключения.

Разумеется, в комментариях к посту началась буря, Маликова обвинили в том, что всего одним постом он сумел обидеть «евреев и ЛГБТ» и в скором времени артист счел за лучшее удалить провокационный выпад. Пока Дмитрий предпочитает воздерживаться от комментариев, в соцсетях же продолжают кипеть страсти.

Кстати, ранее объясняя причины своей популярности в Twitter Маликов заметил: «В "Твиттере" нужно, чтобы все было коротко, по делу, иногда дерзко, но обязательно искренне. Мне эта интонация очень близка, поэтому все сложилось».