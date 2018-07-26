Дмитрий Маликов хайпанул на ЛГБТ
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В прошлом году Дмитрий Маликов провозгласил себя «Императором Твиттера» и несколько раз довольно удачно хайпанул в соцсетях. Артисту это явно понравилось и за последние полгода в Instagram и Twitter артиста появилось немало провокационных постов и роликов. Но один из недавних постов оказался настолько скандальным, что Маликов, похоже, сам был в шоке.
25 июля Дмитрий открыл своим подписчикам Twitter «секрет успеха в шоу-бизнесе». По мнению Маликова, для успеха необходимы не талант, не вокал и не внешность, а... — «педрильство» и «еврейство». В идеале же «педрильное еврейство», но впрочем, бывают редкие исключения.
Разумеется, в комментариях к посту началась буря, Маликова обвинили в том, что всего одним постом он сумел обидеть «евреев и ЛГБТ» и в скором времени артист счел за лучшее удалить провокационный выпад. Пока Дмитрий предпочитает воздерживаться от комментариев, в соцсетях же продолжают кипеть страсти.
Кстати, ранее объясняя причины своей популярности в Twitter Маликов заметил: «В "Твиттере" нужно, чтобы все было коротко, по делу, иногда дерзко, но обязательно искренне. Мне эта интонация очень близка, поэтому все сложилось».
Краткая информация о Дмитрии Маликове
Имя: Дмитрий Маликов
Отчество: Юрьевич
День рождения: 29.01.1970 ( возраст: 48 лет )
Место рождения: Москва
Рост: 183 см
Вес: 86 кг
Знак Зодиака: Водолей
Восточный гороскоп: Собака
Деятельность: певец, композитор
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Как оцениваете провокацию Маликова? 6
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Sami / 26.07.18 17:04А мне жалко его. Из-за каких-то идиотов можно репутацию испортить. То что взлом, это 100%
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max / 26.07.18 17:03Да взлом, все тут понятно. Страшно, что никто не застрахован от этого
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Маришка / 26.07.18 17:02Хватит кости перемывать человеку! У них всю семью взломали! И Стеша без Инстаграм осталась. И Инна недавно восстановилась.
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Сима / 26.07.18 13:26Совершенно прав, но его сожрут за это высказывание. Он образованный талантливый и успешный человек, реализовался везде где имел интерес.
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Хехе / 26.07.18 11:28Маликов всего-то повторил старую шутку на КВН "на телевидении работают или голубые или евреи". Засилье и протаскивание по этническому признаку. Сами себе титулы присваивают, сами себя пиарят. Примадонна, Золотой голос России, поп-король попмузыки.
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Смешно / 26.07.18 11:18Типичный неудачник. Надо быть невероятным бездарем, чтобы с такими то родителями не преуспеть. Он вроде Шнурову недавно завидовал, и по теории Маликова Шнур кто получается? Ни на гея, ни на еврея не похож. Хайп на этот раз у Димы какой-то за гранью.