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Дмитрий Маликов хайпанул на ЛГБТ


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В прошлом году Дмитрий Маликов провозгласил себя «Императором Твиттера» и несколько раз довольно удачно хайпанул в соцсетях. Артисту это явно понравилось и за последние полгода в Instagram и Twitter артиста появилось немало провокационных постов и роликов. Но один из недавних постов оказался настолько скандальным, что Маликов, похоже, сам был в шоке.

25 июля Дмитрий открыл своим подписчикам Twitter «секрет успеха в шоу-бизнесе». По мнению Маликова, для успеха необходимы не талант, не вокал и не внешность, а... — «педрильство» и «еврейство». В идеале же «педрильное еврейство», но впрочем, бывают редкие исключения.

Разумеется, в комментариях к посту началась буря, Маликова обвинили в том, что всего одним постом он сумел обидеть «евреев и ЛГБТ» и в скором времени артист счел за лучшее удалить провокационный выпад. Пока Дмитрий предпочитает воздерживаться от комментариев, в соцсетях же продолжают кипеть страсти.

Кстати, ранее объясняя причины своей популярности в Twitter Маликов заметил: «В "Твиттере" нужно, чтобы все было коротко, по делу, иногда дерзко, но обязательно искренне. Мне эта интонация очень близка, поэтому все сложилось».

Краткая информация о Дмитрии Маликове

Имя: Дмитрий Маликов

Отчество: Юрьевич

День рождения: 29.01.1970 ( возраст: 48 лет )

Место рождения: Москва

Рост: 183 см

Вес: 86 кг

Знак Зодиака: Водолей

Восточный гороскоп: Собака

Деятельность: певец, композитор

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0 Не нравится 1 Нравится 26.07.2018 Теги: Дмитрий Маликов

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