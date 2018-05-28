Принц Гарри и Меган выбрали место для свадебного путешествия
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В часовне Святого Георгия в Виндзорском замке не так давно завершилось бракосочетание принца Гарри Уэльского и его возлюбленной Меган Маркл. И теперь самые известные новобрачные Британии готовы отправиться в свадебное путешествие. Как стало известно, принц и его супруга проведут медовый месяц в Канаде.
Гарри и Меган сыграли свадьбу еще 19 мая, однако пара решила отложить свадебное путешествие, дабы присутствовать на праздновании 70-летия отца Гарри, принца Чарльза, которое состоялось на прошлой неделе. Теперь же они в любой день могут отправиться в свое первое путешествие как муж и жена. Согласно изданию TMZ, принц и его новая жена проведут медовый месяц в Альберте, провинции Канады.
Источник, близкий к паре, рассказал, что заведению, где планирует остановиться пара, пришлось заказать для Гарри и Меган кое-что, чего обычно у них нет. Точно неизвестно, когда пара приедет в Канаду, но источник сообщает, что британские и канадские спецслужбы будут совместно осуществлять охрану.
Также, согласно слухам, Гарри и Меган заглянут в Лос-Анджелес, чтобы навестить больного отца новоявленной герцогини. Предполагалось, что ее отец, Томас Маркл, поведет свою 36-летнюю дочь к алтарю, но он не смог этого сделать, так как ему срочно потребовалась операция на сердце, после которой перелет в Британию был невозможен.
Если пара действительно посетит Лос-Анджелес, это будет первый раз, когда Гарри встретится с Томасом. Источники утверждают, что принц очень хочет познакомиться с отцом Меган и установить хорошие с ним отношения.
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А вам нравится супруга принца? 4
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омг! / 28.05.18 19:15что значит новая жена? он уже был женат?? Вы все-таки непроходимые...
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doremi / 28.05.18 23:13С английского языка “новая жена”- “Нев вифе” переводится как “молодая жена”. Это не связано с предыдушими женитьбами. Просто некорректный перевод по смыслу.
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