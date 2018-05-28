Принц Гарри и Меган выбрали место для свадебного путешествия

В часовне Святого Георгия в Виндзорском замке не так давно завершилось бракосочетание принца Гарри Уэльского и его возлюбленной Меган Маркл. И теперь самые известные новобрачные Британии готовы отправиться в свадебное путешествие. Как стало известно, принц и его супруга проведут медовый месяц в Канаде.

Гарри и Меган сыграли свадьбу еще 19 мая, однако пара решила отложить свадебное путешествие, дабы присутствовать на праздновании 70-летия отца Гарри, принца Чарльза, которое состоялось на прошлой неделе. Теперь же они в любой день могут отправиться в свое первое путешествие как муж и жена. Согласно изданию TMZ, принц и его новая жена проведут медовый месяц в Альберте, провинции Канады.

Источник, близкий к паре, рассказал, что заведению, где планирует остановиться пара, пришлось заказать для Гарри и Меган кое-что, чего обычно у них нет. Точно неизвестно, когда пара приедет в Канаду, но источник сообщает, что британские и канадские спецслужбы будут совместно осуществлять охрану.

Также, согласно слухам, Гарри и Меган заглянут в Лос-Анджелес, чтобы навестить больного отца новоявленной герцогини. Предполагалось, что ее отец, Томас Маркл, поведет свою 36-летнюю дочь к алтарю, но он не смог этого сделать, так как ему срочно потребовалась операция на сердце, после которой перелет в Британию был невозможен.

Если пара действительно посетит Лос-Анджелес, это будет первый раз, когда Гарри встретится с Томасом. Источники утверждают, что принц очень хочет познакомиться с отцом Меган и установить хорошие с ним отношения.