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Джонни Депп мечтает увидеть Ленина


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Джонни Депп нагрянул в Москву. Но не с новой кинопремьерой, а в рамках турне рок-группы Hollywood Vampires. На выходных артист побывал в квартире легендарного поэта Владимира Маяковского и признался, что хотел бы заодно увидеть Владимира Ленина.

Сегодня, 28 мая, в СК «Олимпийский» пройдет концерт Hollywood Vampires. Коллектив, который называют супергруппой, был основан в 2015 году рок-звездой Элисом Купером, участником группы Aerosmith Джо Перри и Деппом. Вокалистом выступает Купер, Джонни же появляется на сцене в качестве гитариста и бэк-вокалиста.

По прибытии «вампиров» в российскую столицу Депп первым делом отправился в квартиру Маяковского. «Маяковский — один из моих любимых поэтов. Невероятно было посетить место, в котором он жил вместе со своей семьей», - пояснил артист.

«Я рассматривал книги как-то в магазине, и мне попалась одна, на обложке которой был рисунок Малевича с этими прекрасными геометрическими абстракциями. А с другой стороны - портрет поэта (Маяковского). И когда я увидел эту бритую голову и его недоброе лицо, я подумал - о, определённого я беру эту! А когда я стал читать его стихи, то влюбился. В его страсть, драматизм, драйв. И невероятную силу».

Вчера на пресс-конференции Джонни также обмолвился, что у него есть и другие планы. «Так много вариантов, что можно посетить и увидеть в Москве. Хотелось бы посетить мавзолей Ленина, посетить магазин русских музыкальных инструментов. Но все зависит от свободного времени».

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1 Не нравится 3 Нравится 28.05.2018 Теги: Джонни Депп

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