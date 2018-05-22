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Кошки Тэйлор Свифт обошли в популярности хозяйку


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Тэйлор Свифт (Taylor Swift) теперь не единственная звезда в семье. Ее кошки Оливия и Мередит стали популярными, появившись в фильме «Дэдпул 2».

Тэйлор - гордая мама двух прекрасных кошек. «Я так горжусь моими пушистыми дочерьми», - написала она в Insta. На прилагающейся к посту картинке персонаж Райана Рейнольдса одет в футболку с изображением Оливии и Мередит и подписью «Лучшие дмуррзья навсегда». Теперь поклонники Тэйлор недоумевают, где можно достать такую футболку.

Пользуясь моментом, певица разместила видео, где она рассказывает кошкам новости об их появлении в кинофильме. В ответ Мередит начинает мурчать. «Мурчание перешло на следующий уровень! Мередит нравится, что она снялась в фильме!» - говорит Тэйлор. А вот Оливия никак не выразила своего отношения. «Она очень скрытная», - написала певица.

Самой Тэйлор тоже есть чем гордиться. Она стала лучшей исполнительницей года и получила награду за самый продаваемый альбом на недавно прошедшей церемонии Billboard Music Awards.

Напомним, ее шестой альбом Reputation стал сокрушительным хитом, было продано по всему миру более двух миллионов копий только за первую неделю. Певица также появилась на обложке январского номера британского Vogue как одна из главных женщин в современной музыкальной индустрии. Как заявил главный редактор издания Эдвард Эннинфул, выбор столь бунтарского подхода к образу был спровоцирован изменениями в самой Тейлор, прошедшей путь от кантри-певицы до одной из величайших мировых поп-звезд.

 



0 Не нравится 0 Нравится 22.05.2018 Теги: Тэйлор Свифт

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