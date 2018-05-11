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Бородину лишили сексуальности


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Можно ли сохранить сексуальность, после рождения двоих детей? Почему бы и нет? Мадонна и Моника Беллуччи сумели оставаться желанными не только после рождения детей, но и перешагнув возрастную отметку в 50 лет. А вот Ксении Бородиной это не удалось. По крайней мере, так считает известный блогер Лена Миро.

Миро, известная своими жесткими нападками на отечественных звезд, решила на примере Бородиной наглядно показать, что «хорошенькие мамочки» сексуально малопривлекательны. «Ей кажется, что она выглядит достойно, опрятно и мило, и это зачастую действительно так. Но «мило» и «сексуально» никогда не идут рука об руку. Это - параллельные вселенные, которые ни при каких обстоятельствах не пересекаются», - рассуждает блогер.

Лена припомнила, что Бородина «была - сочная деваха с глупым и развратным лицом». Теперь же Ксения выглядит мило, но вовсе не секси. «Можно, конечно, сказать, что транслировать в мир сексапил хорошенькой мамочке необязательно, что весь её эротизм - для мужа. Вы можете себя в этом сколь угодно убеждать, но однообразный супружеский секс, который у вас случается всё реже и реже, говорит сам за себя. Секс не живёт в женщине, которая носит соломенную панамку и розовый халатик на пляже».

В итоге Миро сделала вывод, что Бородина, как и многие девушки, живет стереотипами. «Это делает вас очень плоскими, дамочки. Вы - не книга длиною в жизнь. Вы - одноразовый глянцевый журнал, который, может, мужик и притащил в дом, женившись на вас, но ваше место - в шкафу с тараканами, а не в его сексуальных фантазиях».

Ранее мы писали:

Ксения Бородина: «У меня нет желания превращать свою жизнь в шоу». Звезда отказалась от интересного предложения.

Бородина тайно сделала пластику. По слухам, ведущая старательно выискивает несовершенства своей внешности, а затем их корректирует.

Бородина: «Живот разглядели какой-то». Звезда прокомментировала слухи о беременности.



0 Не нравится 0 Нравится 11.05.2018 Теги: Ксения Бородина

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Обсуждение 23  

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Лучшие комментарии

  • Ах 11.05.18 10:40
    -
    14
    +
    Так хочется узнать, что произошло с некогда любимым журналом и на каком ресурсе трудится старая команда Клео. Очень хочу туда! Идея сменить редактора (???) или команду была ну очень плохая идея.
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  • наймите вы уже корректора 11.05.18 10:02
    -
    7
    +
    на примере Бородино
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  • Ах 11.05.18 13:21
    -
    7
    +
    Раньше это был не только интересный журнал, но и площадка для общения очень интересных женщин - взрослых умных с разным бэкграундом из разных стран на разные темы. Обсуждали статьи, рассказы, два мнения. У меня на компе был файл, куда я копировала кусочки статей и мнений участников. И это формировало мой взгляд на жизнь и помогало решать мои проблемы. Так жаль, что все разбежались с этого сайта и не могу найти альтернативу, где бы отдыхала душой. А когда по 5 статей про маникюр, 7 про причёски и остальные уровня будет ли война и заговор на выигрыш, что здесь обсуждать и о чём задуматься?! И когда В КАЖДОЙ сегодняшней статейке на 10 предложений ошибки .... Извините, у меня уже просто истерика. Болею дома, хотелось приятных эмоций, а тут одни разочарования.
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  • Lera 11.05.18 14:19
    -
    6
    +
    Мироха после разоблачения ее личной жизни - американского мужа- лузера ,переезда на ПМЖ в США и т.д. ,видно , полулярность подрастеряла , вот рекламирует свой грязный бложик на друих сайтах . Клео , не делайте ей рекламу , это мерзко ! Обещаем заходить к вам чаще и рейтинг тем самым ваш поднимать
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  • Катя 11.05.18 12:22
    -
    5
    +
    Можно поддержу, в который раз... дорогое Клео, вы нас не уважаете (((( читаю вас 12 лет. посмотрела сколько стоит ваш сайт и бизнес в целом. Вам реально так плохо живется??? Может скинемся читателями, чтобы больше такого не было?
    Контекст комментария ответить ссылка
  • Lera / 11.05.18 14:19
    -
    6
    +
    Мироха после разоблачения ее личной жизни - американского мужа- лузера ,переезда на ПМЖ в США и т.д. ,видно , полулярность подрастеряла , вот рекламирует свой грязный бложик на друих сайтах . Клео , не делайте ей рекламу , это мерзко ! Обещаем заходить к вам чаще и рейтинг тем самым ваш поднимать
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Cucu / 11.05.18 13:16
    -
    3
    +
    И еще не поняла, как можно сравнивать Монику Белуччи и Бородину))) поржала)))
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Ах / 11.05.18 10:40
    -
    14
    +
    Так хочется узнать, что произошло с некогда любимым журналом и на каком ресурсе трудится старая команда Клео. Очень хочу туда! Идея сменить редактора (???) или команду была ну очень плохая идея.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
    • Катя / 11.05.18 12:22
      -
      5
      +
      Можно поддержу, в который раз... дорогое Клео, вы нас не уважаете (((( читаю вас 12 лет. посмотрела сколько стоит ваш сайт и бизнес в целом. Вам реально так плохо живется??? Может скинемся читателями, чтобы больше такого не было?
      ответить цитировать ссылка пожаловаться
      • Ах / 11.05.18 13:06
        -
        3
        +
        Я, кажется, даже дольше здесь, а сейчас (повторюсь, под другой статьёй писала) каждый день обещаю себе, что больше на Клео ни ногой. И по многолетней привычке каждое утро открываю за кофе с надеждой - а вдруг?! вдруг вернётся старый добрый друг - интеллигентный и интересный Клео. Но увы ((( Обидно. Одним удовольствием стало меньше. А какой литконкурс был! С нетерпением ждала по утрам новые рассказы. Некоторые помню до сих пор. Сейчас даже не открываю этот детский сад. Увы и ах! Просто крик души (((
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        • Катя / 11.05.18 13:19
          -
          2
          +
          каждый день обещаю себе, что больше на Клео ни ногой А какой литконкурс был Вот 1 в 1))) Как с меня списано ))) Приятно встретить единомышенника )
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        • Ах / 11.05.18 13:21
          -
          7
          +
          Раньше это был не только интересный журнал, но и площадка для общения очень интересных женщин - взрослых умных с разным бэкграундом из разных стран на разные темы. Обсуждали статьи, рассказы, два мнения. У меня на компе был файл, куда я копировала кусочки статей и мнений участников. И это формировало мой взгляд на жизнь и помогало решать мои проблемы. Так жаль, что все разбежались с этого сайта и не могу найти альтернативу, где бы отдыхала душой. А когда по 5 статей про маникюр, 7 про причёски и остальные уровня будет ли война и заговор на выигрыш, что здесь обсуждать и о чём задуматься?! И когда В КАЖДОЙ сегодняшней статейке на 10 предложений ошибки .... Извините, у меня уже просто истерика. Болею дома, хотелось приятных эмоций, а тут одни разочарования.
          ответить цитировать ссылка пожаловаться
          • Катя / 11.05.18 13:26
            -
            1
            +
            Выздоравливайте! Вы тут точно не одна с такими мыслями. Я тоже раньше читала обсуждения в основном. Особенно два мнения и лит конкурс. Как появился новый дизайн - все прошлые люди куда-то делись.. Помню девушку из Испании, ее рассказ про Рамблу, как она потерялась и нашла мужа ) Помните? есть она тут еще?
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          • Персикова / 11.05.18 13:31
            -
            1
            +
            АХ - плюсую ! ps Выздоравливайте :-)
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          • Ах / 11.05.18 13:48
            -
            0
            +
            Спасибо, друзья (не побоюсь этого слова), за поддержку! Если бы не Вы, моей ноги бы давно тут не было. Такое ощущение, что все очень хорошие знакомые. За столько лет так хорошо представляешь характер каждого. Я, правда, больше читала, чем писала. А про Рамбла не помню ((
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  • наймите вы уже корректора / 11.05.18 10:02
    -
    7
    +
    на примере Бородино
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    • Ах / 11.05.18 10:36
      -
      4
      +
      Опередили. Тоже поржала. Какие «журналисты», такие и статьи.
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      • наймите.... / 11.05.18 10:46
        -
        0
        +
        а мы читаем и будем читать )
        ответить цитировать ссылка пожаловаться
        • Ах / 11.05.18 11:04
          -
          4
          +
          А мы боролись с безграмотностью и будем бороться ... Не, можно, конечно, всякое г.. хавать. Мне, например, самоуважение не позволяет низкопробным продуктом наслаждаться.
          ответить цитировать ссылка пожаловаться
        • Персикова / 11.05.18 13:32
          -
          0
          +
          Вы редактор ? Или один из модераторов ?
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          • Персикова / 11.05.18 13:33
            -
            0
            +
            Это было на "НАЙМИТЕ.... а мы читаем и будем читать )"
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          • Ах / 11.05.18 13:41
            -
            2
            +
            Насмешили ))) При таком подходе, похоже, только редактор скоро и будет читать сей шедевр.
            ответить цитировать ссылка пожаловаться
            • наймите.... / 11.05.18 14:01
              -
              1
              +
              и тем не менее редактор справился с задачей - за 17 комментов под статейкой его сейчас еще и поощрят. Это к вопросу о ни ногой и не буду больше и тд. Читали и будем читать
              ответить цитировать ссылка пожаловаться
              • Ах / 11.05.18 14:30
                -
                0
                +
                17 комментариев (из которых больше половины мои, поскольку лежу в кровати и сил больше ни на что нет)!!! Ха-ха-ха!!! Вы тут, похоже, недавно, и не понимаете о чём речь. Откройте что-нибудь, например, из архива двух мнений лет этак 5 назад. Там комментарии за 500 ежедневно переваливали, он-лайн читать не успевала. Дебаты круглосуточно продолжались, поскольку читатели по всему миру в разных поясах. Про уровень говорить смысла нет, раз для Вас число комментариев важнее их сути. Литконкус откройте. Как читатели книгу в память участницы издавали. А читать да, вероятно, ещё какое-то время буду, пока остатки старой гвардии ещё каким-то чудом здесь держатся. Но это не БЛАГОДАРЯ редактору, а ВОПРЕКИ, увы ((( Журнал, конечно, не пропадёт. Просто меняется целевая аудитория. У низкосортного товара тоже свой потребитель имеется (простите за снобизм).
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              • Ах / 11.05.18 14:33
                -
                0
                +
                И да, меня-меня, поощрите )) Комментария по сути статьи 2!
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              • Ах / 11.05.18 15:24
                -
                0
                +
                Ради интереса открыла наугад Два мнения сентябрь 2012. Комментов до 100 - 1 письмо, 200-300 - 7 писем, 300-400 - 4, 400-500 - 3, > 500 - 5 (из которых 1 - 1146 комментариев). Апрель 2018 от 2 письма с отзывами 109 и 131, остальные от 18 до 60. Так что да, по нынешним временам 17 отзывов - сила!
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              • Ах / 11.05.18 15:35
                -
                1
                +
                Извините, развлекаюсь дальше и генерю отзывы (говорят, за них поощряют). Апрель 2013 (ровно 5 лет назад): количество отзывов - 360, 477, 432, 297, 265, 263, 298, 808, 452, 318, 406, 567, 1231, 377, 850, 215, 550, 550, 567, 480, 493, 671, 720. Как? Как? можно было так бездарно прос..., простите, разогнать такой коллектив читателей, сплочённый годами?!
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