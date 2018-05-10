 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Как Паулина Андреева вдохновляет Бондарчука


0 0

Федор Бондарчук накануне - 9 мая - отметил свой 51-й день рождения. Дата довольно серьезная, но Федор Сергеевич держится. А его возлюбленная Паулина Андреева старается звезду приободрить.

Паулина довольно редко оставляет посты в соцсетях. «Я не вижу себя в плоскости соцсетей - я не живу для одобрения», - заявила актриса в одном из интервью. Но что не сделаешь ради любимого? «Вперед, FB!» - написала девушка, опубликовав в Insta фотографию Федора.

Между прочим, сам Бондарчук ранее заметил, что вовсе не чувствует себя на 50 лет. А на вопрос влияет ли на его мировосприятие Андреева кинематографист ответил: «Скорее не Паулина, а те люди вокруг, которые вдруг стали нас анализировать. Вот они были первыми, кто об этом задумался. О том, что у нас разница 20 лет. Я счастлив и все, никогда и не думал об этом. А появление Паулины – повлияло в целом на мою жизнь. Я впервые стал жить для себя».

Сама же актриса считает, что ее встреча с Бондарчуком - большое везение. «То, о чем я даже не мечтала, связано с Федором. И с нашей встречей. А что не случилось… Прочерк, нет такого. И правильно, что чего-то не случилось».

Ранее мы писали:

Федор Бондарчук и Паулина Андреева не расстаются. Звезды даже снимаются вместе. 

Бондарчук и Андреева показали нежность. Пара не скрывает чувств. 

Почему Бондарчук отложил свадьбу? Паулина Андреева не хочет привлекать внимание. 



0 Не нравится 0 Нравится 10.05.2018 Теги: Паулина Андреева

Читайте также

 

Бондарчук стал моложе выглядеть рядом с Паулиной? 0  

Оставить комментарий

    Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

    Мы сделали все возможное,
    чтобы вы получали самое интересное:

    Партнерам

    конкурсы

    Для тебя

    Kleo.ru, Проект NOX

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору