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Ревва раскрыл секрет популярности Бузовой


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Всего за год Ольга Бузова построила впечатляющую карьеру эстрадной певицы. С прошлой осени девушка гастролирует по стране и если раньше ведущую жестко критиковали, сейчас тех, кто открыто высказывает недовольство не очень много. Шоумен Александр Ревва, например, даже открыто восхищается коллегой.

В новом интервью Александр решил объяснить феномен популярности Бузовой. «Я думаю, что природный дар, какая-то энергия, заложенная с молоком матери, обаяние, трудоспособность, интуиция. Мы живем в эпоху, где, как говорится, у каждого времени свои герои. Ольга доказала всем, что человек может добиться успехов, если он будет вкладывать в себя, в творчество, в свою мысль, в свою харизму. Она доказала, что, друзья мои, каждый может стать звездой, понимаете?».

«Природные качества, конечно, есть, но надо же еще узнать свой талант, увидеть его и развивать. Ну и талант без каких-то определенных качеств, целеустремленности, трудоспособности просто так не откроется. Поэтому, друзья, слушайте хорошую музыку, слушайте музыку Артура Пирожкова, и все будет хорошо», - добавил артист.

 

Ревва также заявил, что не стоит скрывать свою сексуальность и темперамент. «Друзья, прошу, если Вы что-то в себе нашли, если чувствуете, что вы сексуальны, не стесняйтесь, продолжайте развиваться, открываться, не стесняться. Жизнь дается один раз, поэтому сидеть с поджатым хвостиком и бояться, — это нелогично и абсолютно бессмысленно. Самое главное — не бойтесь самих себя».

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1 Не нравится 0 Нравится 02.05.2018 Теги: Ольга Бузова

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Ревва раскрыл секрет популярности Бузовой 0  

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