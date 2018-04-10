С корабля в каньон: Собчак отправилась в США

На прошлой неделе Ксения Собчак наслаждалась отдыхом в компании мужа и сына в Таиланде. А теперь у звезды новая программа. Накануне Ксения вместе с закадычными подругами Вероникой Белоцерковской, Матильдой Шнуровой и Оксаной Лаврентьевой отправилась в американский штат Юта.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 8 Апр 2018 в 10:46 PDT

Отдых с родными - это прекрасно. Но разве можно его сравнить с отдыхом в компании веселых подруг. Вчера звездная дамская «банда» отправилась полюбоваться на Большой каньон. «Потому что мы - банда! Очень давно мы все не встречались, спасибо @madmadmash, что нас собрала в пучок :). - пишет Собчак. - Дружба - странная вещь, конечно. Встречаешь когда-то незнакомого, чужого человека и решаешь, что именно с ним будешь развлекаться и пускаться во все тяжкие. Компашка у нас за эти годы - все как на подбор. Ну, а кто дядька Черномор - догадайтесь сами».

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 9 Апр 2018 в 2:12 PDT

Сегодня девушки активно публикуют в Insta эффектные снимки. «Озеро Powell это что-то невероятное. Если ехать в Каньон, то точно сюда, а не рядом с Вегасом. Космическая природа и полное ощущение что ты на Марсе. Аризона Дрим, короче», - рапортует Ксения.

Тем временем некоторые подписчики выражают сильное недовольство: «Всё, любовь к народу и стране закончилась», «Президентские выборы закончились. Строгие костюмы и тряпки сменились привычной одеждой. Обещанные московские помойки не закрылись», «Хорошо заплатили вам, за выборы, где только не отдыхаете, денег не считаете». Кстати, под подсчетам журналистов, роскошный отдых в Таиланде с сыном Платоном и супругом Максимом Виторганом обошелся Собчак не менее чем в 2, 5 миллиона рублей.

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