Супруга Дмитрия Тарасова пожаловалась на проблемы со здоровьем

В конце прошлого месяца Дмитрий и Анастасия Тарасовы подтвердили, что ждут пополнения в семье. Модель перестала скрывать изменения по линии талии, а также стала вести в своем блоге рубрику, рассказывая о беременности. Недавно девушка пожаловалась, что страдает от сильных отеков.

Публикация от Anastasia Tarasova (@kostenko.94) 29 Мар 2018 в 2:46 PDT

Анастасия, которая находится в середине второго триместра, пожаловалась поклонникам на проблемы со здоровьем, пишет издание «7 Дней». В частности, у девушки так отекают ноги, что ей приходится покупать обувь на размер больше, однако и та становится уже мала.

«Только сейчас начинаю понимать, что такое «отечность». Даже на размер больше обувь становится мала. И общий вид к вечеру, будто я чемпион по воздушно-водному спорту, суть которого: выпить вечером 10 литров воды, затем сесть в самолет и продолжить пить еще 5 литров», — написала Анастасия.

Стоит отметить, что девушке и так приходится непросто, ведь ее до сих пор атакуют поклонники Бузовой, сопровождая каждый пост Анастасии едкими комментариями. Модель призналась, что уже привыкла к хейтерам. «Мне потребовалось много времени, чтобы начать отличать конструктивную критику от никому ненужного мнения. Чаще стала прислушиваться только к близкому окружению, которое, исходя из того, что лично обо мне знает, дает адекватную оценку всему. Мне даже тяжело представить, что кто-то из моих близких сидит и под анонимными страницами строчит негативные комментарии незнакомым людям. Настолько у меня они коммуникабельные и самокритичные, что не станут из-за своих временных трудностей поливать грязью других», — пишет Анастасия.

Напомним, в декабре 2016 года Дмитрий Тарасов оформил развод с Ольгой Бузовой. В январе стало известно о романе футболиста с Анастасией Костенко. Пара расписалась, а затем обвенчалась. Как уверял Тарасов, отношения с Костенко завязались у него после развода. Ранее блогер Лена Миро отмечала, что, по ее мнению, новые отношения футболиста с моделью долго не продлятся, поскольку «она начала играть роль примерной девочки».