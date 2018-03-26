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Фриске пытаются вернуть внука


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Семья Фриске снова идет с войной на Дмитрия Шепелева. Родители покойной Жанны никак не могут добиться встреч с внуком Платоном.

На следующей неделе мальчику исполнится 5 лет, но похоже, бабушка с дедушкой его не поздравят. Впрочем, родители Жанны не теряют надежды.

Как заявил Владимир Фриске, он снова начинает борьбу за внука. По словам мужчины, сейчас Шепелев увез мальчика к своим родителям в Минск, делая все возможное для срыва встречи семьи Фриске с Платоном.

Тем временем юрист Валентина Перевозник предложила Владимиру Фриске помощь. Специалист заметила некоторые несостыковки и теперь намерена доказать, что Шепелев не является отцом Платона. Дама уже направила ведущему претензию.

«Согласно Семейному кодексу РФ, он не является законным папой Платона, так как не состоял в браке с певицей. После рождения ребенка ее официально признали матерью-одиночкой. Чтобы получить статус отца, Дмитрию вместе с Жанной нужно было подать в загс заявление с целью установления отцовства, чего не произошло. А значит, он не может быть опекуном мальчика. В таком случае единственной семьей ребенка являются исключительно кровные родственники Жанны, то есть дедушка с бабушкой и тетя Наташа, которые и обязаны законом заниматься воспитанием наследника до 18 лет и на это имеют первостепенные и приоритетные права перед каждым», - цитирует Starhit юриста.

Ранее мы писали:

Шепелев увез сына в горы. Шоумен следит за физическим развитием мальчика.

Семья Фриске получила возможность общаться с Платоном. Суд частично удовлетворил требования родных покойной певицы.

Дмитрий Шепелев рассказал, как Платон перевернул его жизнь. По словам шоумена, теперь он фактически не принадлежит себе и это ему нравится. 



1 Не нравится 0 Нравится 26.03.2018 Теги: фриске

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