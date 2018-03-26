Беременная Лобода готовится к премьере

Светлана Лобода, даже будучи на последнем триместре беременности, старается работать. Не спеша, с чувством артистка создает новые композиции. И на этой неделе состоится премьера одной из новых работ.

Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 25 Мар 2018 в 9:21 PDT

Сейчас певица находится в Лос-Анджелесе. Светлана взяла декретный отпуск, и предполагается, что малыш появится в звездной клинике Cedars-Sinai в конце апреля - начале мая. А пока артистка занята творчеством. «Сегодня я могу никуда не спешить и заниматься столько, сколько мне захочется... Вернусь и привезу вам песен... много... новых красивых», - написала исполнительница.

Днем ранее Лобода анонсировала новую композицию: «Сингл "Лети" стал заглавной песней новой части трилогии о Николае Гоголе - "Гоголь. Вий". Песня "Лети" записана мной в абсолютно особенном эмоциональном состоянии. И я уверена, что та энергия, которую я вложила в нее, найдет отклик в ваших душах. С 29 марта премьера песни "Лети". С 5 апреля "Гоголь. Вий" во всех кинотеатрах».

Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 24 Мар 2018 в 10:59 PDT

Напомним, о своем интересном положении артистка официально объявила несколько недель назад. Имя отца своего второго наследника Светлана предпочитает не называть.

Ранее мы писали:

Лобода подражает Шер. Светлана заговорила о сходстве с американской дивой.

Лобода пожалела поклонников Бузовой. Певица определила причину популярности звезды «Дома-2».

Светлана Лобода рассказала о разрыве с любимым. Светлана не из тех женщин, которые соглашаются терпеть малейший дискомфорт.