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Беременная Лобода готовится к премьере


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Светлана Лобода, даже будучи на последнем триместре беременности, старается работать. Не спеша, с чувством артистка создает новые композиции. И на этой неделе состоится премьера одной из новых работ.

Сейчас певица находится в Лос-Анджелесе. Светлана взяла декретный отпуск, и предполагается, что малыш появится в звездной клинике Cedars-Sinai в конце апреля - начале мая. А пока артистка занята творчеством. «Сегодня я могу никуда не спешить и заниматься столько, сколько мне захочется... Вернусь и привезу вам песен... много... новых красивых», - написала исполнительница.

Днем ранее Лобода анонсировала новую композицию: «Сингл "Лети" стал заглавной песней новой части трилогии о Николае Гоголе - "Гоголь. Вий". Песня "Лети" записана мной в абсолютно особенном эмоциональном состоянии. И я уверена, что та энергия, которую я вложила в нее, найдет отклик в ваших душах. С 29 марта премьера песни "Лети". С 5 апреля "Гоголь. Вий" во всех кинотеатрах».

Напомним, о своем интересном положении артистка официально объявила несколько недель назад. Имя отца своего второго наследника Светлана предпочитает не называть.

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0 Не нравится 0 Нравится 26.03.2018 Теги: Светлана Лобода

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