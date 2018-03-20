Serebro представляет «диалог мозга и сердца»

Начинать новый сезон лучше новой композицией. Группа Serebro именно так и сделала. Подопечные Макса Фадеева представили новую песню с необычным названием - «111307».

«111307» - это не просто очередная романтическая песенка. «Эта песня – диалог мозга и сердца, - говорится в описании композиции. - О том, что уже прошло. Когда сердце не отпускает, а голова говорит «забудь». У всех был этот прыжок в неизвестность, когда оставляешь человека в покое, но решиться идти дальше сложно. Эта песня близка каждому, кто когда-то любил».

Авторами текста песни выступили Ольга Серябкина и Максим Фадеев, над музыкой поработал сам Фадеев. «Это был диалог моей головы и моего сердца. О том, что уже прошло, - пишет Серябкина в соцсетях. - Когда сердце не отпускает, а голова говорит "забудь". Потом на гастролях я показала девочкам, что получилось, и мы долго обсуждали это. Потому что у каждой из нас были похожие истории. У всех был этот прыжок в неизвестность, когда оставляешь человека в покое, но решиться сложно. Это был классный разговор во всех смыслах. И я рада, что эта песня настолько близка каждой из нас».

Напомним, с января коллектив Serebro выступает в обновленном составе - к Ольге Серябкиной и Екатерине Кищук присоединилась Татьяна Моргунова. Девушка прошла кастинг, объявленный Максимом Фадеевым в октябре прошлого года, после ухода из группы Полины Фаворской.

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