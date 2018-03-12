Сергей Безруков показал дочь

Актер Сергей Безруков обычно предпочитает приватность. Но в честь годовщины свадьбы с Анной Матисон решил сделать исключение. Накануне артист впервые показал в соцсетях лицо младшей дочери.

Публикация от Сергей Безруков (@s_bezrukov) Мар 11, 2018 в 6:55 PDT

На фото, опубликованном в Insta Безрукова, запечатлена его супруга Анна с дочерью Марией. «Мои девочки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) МОИ САМЫЕ ДОРОГИЕ И ХОРРРРРОШИЕ!!! Немного тепла вам всем в ленту) СПАСИБО за ПОЗДРАВЛЕНИЯ с годовщиной свадьбы!!! Искренне ВАШИ БЕЗРУКОВЫ!)))», - подписан снимок.

Поклонники искренне поздравили артиста: «Поздравляем!!! Даешь еще больше Безруковых!!!))))», «Поздравляю вас, Сергей и Анна! Главное сокровище на руках у мамы... Счастья вам, ребята, безграничного!» Но не обошлось без сарказма: «И много у Вас таких любимых девочек, Сергей?»

Напомним, в марте 2016 года Сергей и Анна сочетались браком. Через несколько месяцев после свадьбы, в июне, незадолго до премьеры своей новой картины «После тебя» на кинофестивале «Кинотавр», супруги сообщили о подготовке к пополнению. В июле Мария появилась на свет. В одном из интервью актер сказал, что если на съемочной площадке ситуацию обычно контролирует Анна, то дома глава семьи - он. Это даже не обсуждается. «В семье надо отдыхать, а не руководить».

У актера также растут сын Иван и дочь Александра.

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