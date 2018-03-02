Москвичи смогут бесплатно пройти обследование на раннее выявление онкологических заболеваний

Департамент здравоохранения города Москвы и Московский клинический научный центр им. А.С. Логинова запускают в столице масштабную программу по раннему выявлению наиболее распространенных онкологических заболеваний. В ходе нее москвичам будет предоставлена возможность бесплатно без предварительной записи и направлений принять участие в скрининговом исследовании по выявлению предрасположенности к раку молочной железы и яичников (у женщин) и наличию признаков рака предстательной железы (у мужчин).

Об этом в ходе пресс-конференции в Информационном центре Правительства Москвы рассказали руководитель Департамента здравоохранения Алексей Хрипун и главный внештатный специалист онколог Департамента здравоохранения, директор МКНЦ Игорь Хатьков.

– Эти виды онкологических заболеваний относятся к одним из самых распространенных. Вместе с тем, при своевременном выявлении они очень хорошо поддаются лечению. Наша задача – сделать все необходимое для того, чтобы максимальное количество жителей столицы могли проверить состояние своего здоровья и вовремя получить необходимую медицинскую помощь при обнаружении первых признаков рака, – отметил Алексей Хрипун. – В Москве имеются все возможности для оказания такой помощи, что позволяет добиваться эффективного лечения на уровне мировых стандартов. Мы рассчитываем, что возможностью сдать анализы и убедиться в отсутствии риска развития рака молочной железы, яичников или простаты воспользуются десятки тысяч москвичей. Сделать это можно будет 17 марта во взрослых поликлиниках столицы, адреса которых указаны на сайте www.mosgorzdrav.ru, а 18 марта – в медицинских кабинетах некоторых школ, в которых будут работать участковые избирательные комиссии.

Как пояснил главный онколог Москвы Игорь Хатьков, в ходе обследования женщины смогут сдать анализ крови на наличие предрасположенности к раку молочной железы и раку яичников (BRCA 1, BRCA 2), а мужчины старше 40 лет – анализ ПСА (PSA) на наличие признаков рака предстательной железы (простаты).

Анализ осуществляется путем забора венозной крови квалифицированным медицинским персоналом медицинских организаций государственной системы здравоохранения Москвы с соблюдением всех санитарно-гигиенических требований.

Результаты можно будет получить по электронной почте либо в своей поликлинике.

Полный список адресов, по которым будут проводиться исследования, можно посмотреть по ссылке: http://mosgorzdrav.ru/ru-RU/onkoscreening.html