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Шепелева обвиняют в нарушении прав ребенка


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Разбирательство семьи Фриске с Дмитрием Шепелевым, похоже, продлится еще долго. Родные покойной Жанны Фриске снова обвиняют шоумена в препятствовании общению с маленьким Платоном. Адвокат Фриске даже заявил о нарушении прав ребенка.

В прошлом году суд обязал Шепелева обеспечить встречи родных Жанны с Платоном не менее раза в месяц. Однако, по словам юристов родителей покойной певицы, Дмитрий старательно нарушает судебные предписания.

«Дмитрий не исполняет решения суда под разными надуманными предлогами: то нет времени, то уехали, то Платон заболел и так далее, - цитирует юристов «КП». - Очередное свидание в январе было снова сорвано. Дмитрий в свою очередь говорит: Платон и не хочет видеть бабушку и дедушку. Мы подозреваем, что Шепелев намеренно настраивает ребенка против близких».

Владимир Фриске готов снова обратиться в суд. «В последнюю встречу в прошлом году не захотел общаться с бабушкой, отвернулся от нее. Мы настаиваем на проведении независимой психологической экспертизы Платона. Возможно, такой настрой идет от Дмитрия, который может внушить ребенку что угодно. Это замкнутый круг: ребенок не будет помнить родных, если Шепелев продолжит препятствовать их встречам. В итоге получается, что мальчик искусственно лишен родственников. Это нарушает права ребенка!» - заявил адвокат.

Ранее мы писали:

Шепелев увез сына в горы. Шоумен следит за физическим развитием мальчика.

Семья Фриске получила возможность общаться с Платоном. Суд частично удовлетворил требования родных покойной певицы.

Дмитрий Шепелев рассказал, как Платон перевернул его жизнь. По словам шоумена, теперь он фактически не принадлежит себе и это ему нравится. 



0 Не нравится 0 Нравится 01.03.2018 Теги: Дмитрий Шепелев

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