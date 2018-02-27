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Валерий Гаркалин госпитализирован


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Звезда фильма «Ширли-мырли» Валерий Гаркалин был экстренно госпитализирован в больницу. Как сообщается, 63-летний актер находится в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как сообщает РЕН ТВ, актер был доставлен в НИИ Склифосовского еще 15 февраля. Пока же артист находится в тяжелом состоянии.

Известно, что Гаркалину стало плохо во время гастролей спектакля «Страсть Аполлона». Актер Анатолий Журавлев, который заменил Гаркалина в одной постановке, сообщил «КП», что Валерий простудился: «Да, заболел человек. По-моему, у него случилось воспаление легких — простыл где-то на гастролях».

Напомним, в 2008 году, находясь на гастролях в Литве, Гаркалин перенес два инфаркта. Через год скончалась супруга, а спустя несколько месяцев после похорон жены у актера произошел третий инфаркт. Врачам тогда удалось вернуть артиста к нормальной жизни.

Валерий Гаркалин сыграл яркого персонажа в картине Владимира Меньшова «Ширли-Мырли», также он снимался в таких фильмах, как «Белые одежды», «Женщин обижать не рекомендуется», «Жулики». Всего на счету артиста более ста ролей в кино.
 



0 Не нравится 0 Нравится 27.02.2018 Теги: Валерий Гаркалин

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