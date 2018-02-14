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Собчак показала любимого мужчину


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Накануне Дня святого Валентина Ксения Собчак решила устроить очередную сенсацию и назвать имя главного мужчины. И это вовсе не супруг звезды, актер Максим Виторган. Но наверняка уже и сами догадались.

 

Ксения опубликовала в Insta фотографию сына Платона и написала: «Мой Главный и Любимый мужчина».

В ноябре Платону исполнился год, но некоторые подписчики уже пытаются заглянуть далеко в будущее: «Интересно будет глянуть на Ксению-свекровь». Некоторые заметили, как Собчак изменилась после рождения первенца: «Вспомнила, как очень давно вы говорили, что материнство не ваше. Сейчас просто супермамочка». Нашлись и такие, кто переживает за развитие Платона: «Почему-то не ходит. Странно! Уже давно пора».

Между прочим, в недавнем интервью Сергею Майорову Собчак заявила, что готова рассказать сыну о своем прошлом. «Я сегодня нравлюсь себе больше, чем десять лет назад. Но это не значит, что светской львицы 15-летней давности не должно было быть. Это был период взросления, опыта, это тоже была я. И, мне кажется, неправильно от этого отказываться. Потому что я прожила те годы и получала удовольствие так же, как сейчас получаю удовольствие от того, что подтираю попу Платону».

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0 Не нравится 0 Нравится 14.02.2018 Теги: Ксения Собчак

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